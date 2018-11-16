Рассекречен новый флагман Xiaomi

Пока он называется Mi Mix 3S .

Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 начал продаваться не так давно, а в сети уже появились сведения о его наследнике, пока известном под условным названием Mi Mix 3S.

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По данным профильного ресурса iGeekPhone, смартфон Mi Mix 3S сохранит форм-фактор слайдера со сдвигающимся вниз дисплеем. Соотношение площади дисплея к передней панели почти не изменится, соответственно не изменится и толщина рамок вокруг дисплея. При этом немного уменьшится толщина смартфона.

Дизайн передней панели останется таким же, как в предшественнике, чего нельзя сказать о стеклянной задней панели. Смартфон оснащается тройной камерой, организованной вертикально, как у Huawei P20. Два датчика получат разрешение 12 Мп, будет реализована функция стабилизации изображения. Фронтальная камера останется двойной.

Аппаратной основой станет новый флагманский процессор Snapdragon 8150, который ещё не был представлен Qualcomm официально. Опции памяти предложат такие: 6+128 ГБ и 4+128 ГБ. В некоторых конфигурациях сканер отпечатков пальцев смартфона будет встроен под экран, а не размещён на задней панели. Также должна появиться поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G.

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Официальный дебют Xiaomi Mi MIX 3S ожидается в марте 2019 года по цене от 3799 китайских юаней, то есть 547,36 доллара США по текущему курсу. Такая стоимость выше, чем у Xiaomi Mi MIX 3, но смартфон получит достаточно изменений в аппаратной части и это не может не сказаться.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит новый флагман с тройной камерой.