Xiaomi показала Mi Mix 3 с выдвижной камерой

Внешний вид телефона рассекретили.

Мы уже слышали, что новый Xiaomi Mi Mix 3 сможет похвастаться всплывающей селфи-камерой. И теперь китайский производитель опубликовал официальный рендер этого флагманского смартфона, полностью демонстрирующий дизайн его лицевой панели.

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Судя по рендеру, Xiaomi смогла максимально уменьшить рамки Mi Mix 3, одновременно установив в смартфон сдвоенную фронтальную камеру. Это стало возможным благодаря использованию в нём механизма слайдера. И на рендере видно, что новинка получит сдвоенную фронтальную 24 Мп камеру и мягкую LED-вспышку. При этом мы пока не знаем возможности её вспомогательного сенсора, но вероятнее всего здесь идет речь о широкоугольной оптике или датчике глубины.



Еще одной важной особенностью Xiaomi Mi Mix 3 должен стать интегрированный в его дисплей сканер отпечатков пальцев. А помимо этого новинка получит чипсетSnapdragon 845, до 10 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт встроенной памяти, сдвоенную тыльную 16 Мп + 13 Мп камеру, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей и поддержку 5G-сетей.



Анонс Xiaomi Mi Mix 3 пройдёт 25 октября, а цена смартфона, по слухам, будет начинаться от 3399 юаней ($490) за версию с 6 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти.

Напомним, ранее глава Xiaomi показал новый безрамочный смартфон с выдвижной камерой.