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Samsung запатентовал сгибаемый втрое планшет

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Дата выпуска планшета пока неизвестна.
Патент Samsung
Патент Samsung
gizchina.com

На прошлой неделе компания Samsung представила свой первый смартфон со сгибающимся экраном, который должен быть выпущен в марте следующего года по цене чуть менее 2000 долларов.

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Однако компания не скрывает того факта, что она также работает над другими устройствами, которые будут оснащены подобными дисплеями. Очевидно, что первым подобным устройством должен стать сгибающийся планшет.

В Сети появились подробности о патенте, который зарегистрировала компания Samsung. В нем описывается планшет, которые сможет сгибаться не в одном, а в двух местах. Если говорить точнее, то он будет оснащен двумя шарнирными механизмами, которые позволят уменьшить площадь устройства в собранном состоянии примерно втрое.

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В данном случае возникает вопрос, насколько увеличится толщина устройства в сложенном состоянии, но вряд ли она будет критичной и помешает комфортному использованию и переноске планшета. Разве что в кармане узких джинсов разместить его можно быть проблематично.

Можно предположить, что первый планшет Samsung со сгибающимся экраном дебютирует в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал умное кольцо для звонков.

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Теги: Samsung, планшет, сгибающийся планшет
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