Сгибаемый смартфон Samsung будет стоить дороже всех Айфонов

За новинку придется отдать более 1700 долларов.

На прошлой неделе компания Samsung в рамках конференции для разработчиков представила рабочий прототип своего дебютного сгибаемого смартфона, которому приписывают имя Galaxy F. Ожидается, что больше о предстоящей новинке южнокорейский производитель расскажет в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2019, а официальный анонс устройства состоится уже в марте.

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Сегодня стало известно, что цена смартфона составит около 2 млн южнокорейских вон, что эквивалентно примерно 1760 долларов. Для сравнения, в Соединенных Штатах стоимость iPhone Xr составляет 749 долларов, а iPhone Xs – 999 долларов. Таким образом, Galaxy F окажется даже дороже, чем две новинки от Apple вместе взятые. Несмотря на это, президент Samsung верит в то, что компании удастся продать, как минимум, 1 млн единиц предстоящих новинок.

Что касается спецификаций, на данный момент известны только характеристики дисплеев. Так, диагональ главного экрана составит 7.3 дюйма; соотношение сторон – 4.2:3, а разрешение – 2152 х 1536 точек. Второй дисплей, который установлен на тыльной стороне, имеет пропорции 21:9, разрешение 840 х 1960 точек и диагональ 4.58 дюйма. В обоих случаях плотность пикселей на дюйм равна 420 ppi.

Напомним, ранее Samsung намекнул на скорый выход сгибающегося смартфона.