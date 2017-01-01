Google патентует новую версию умных очков

Очки могут показать уже в начале 2019-го.

В базе Федеральной комиссии по связи США появилась информация о новой модели умных очков Google — устройство фигурирует под обозначением Google Glasses 2nd Gen. Enterprise Edition и номером A4R-GG2. Внешне гаджет, первое поколение которого так и не обрело популярность, остался практически прежним. Изменения, судя по всему, коснутся его «начинки».

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Пока о дате выхода обновленной версии очков Google можно только догадываться. Не исключено, что Google Glass 2 будут анонсированы в первой половине 2019 года. От устройства ожидают появления улучшенной камеры, повышенной автономности, поддержки сетей LTE, более мощного Wi-Fi и так далее.

Очевидно, что цена на очки Google не окажется низкой, но и ориентированы они будут, как следует из названия, на корпоративный сектор (как и первое поколение).

Напомним, ранее Intel показал умные очки с лазером.