Смартфон отправили в Apple для выяснения ситуации.

В Вашингтоне произошел любопытный случай. Утверждается, что iPhone X взорвался после обновления до iOS 12.1.

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Рахель Мохамад, владелец смартфона, сообщил, что его устройству уже 10 месяцев, для зарядки использовались оригинальные аксессуары.

В этом году в начале января я купил iPhone и использовал его нормально. iPhone X обновлялся до iOS 12.1 и находился в это время на зарядке. Затем темно-серый дым начал поступать из телефона. Обновление завершилось, и как только телефон включился, он загорелся.

Причём взрыв произошел уже в тот момент, когда смартфон был снят с зарядки. Как только гаджет задымился, парень сразу же бросил его на пол.

В итоге Apple решила изучить устройство на наличие дефектов. Поэтому было принято решение передать им iPhone X.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone взорвался в зубах у китайца.