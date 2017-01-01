Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Sony запатентовала джойстик с сенсорным экраном

Комментариев: 0
Возможно джойстик выйдет для новой приставки компании.
Новая версия джойстика получила патент
Новая версия джойстика получила патент
igromania.ru

Контроллер DualShock 4 — последний джойстик семейства DualShock — оснащается тачпадом, с помощью которого пользователь может управлять некоторыми игровыми функциями, а также и светодиодной панелью, которая меняет цвет в зависимости от происходящего в игре. Возможно, в дальнейшем Sony еще сильнее повысить интерактивность джойстика — во всяком случае, на это намекает обновление к патенту компании (замеченное портал DualShockers), в котором описывается оснащение контроллера полноценным сенсорным экраном.

Читай также: Sony перевыпустит легендарную приставку из 90-х

Разработчики игр используют тачпад DualShock 4, как правило, всего лишь как крупную кнопку паузы — редко добавляют ей больше функционала. Конечно, в случае с сенсорным экраном возможностей больше: к примеру, можно выводить на него внутриигровую статистику, мини-карту и т. д., однако нельзя не учитывать, что такой джойстик, вероятно, оказался бы и более дорогим.

Подобные решения уже применялись в игровой индустрии — например, в Nintendo Wii U или Sega Dreamcast, — однако вряд ли их можно назвать особенно успешными. Возможно, Sony удастся найти удачную реализацию такой задумки — впрочем, на данный момент, естественно, речь идет всего лишь о патенте.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony хочет запатентовать нагревающийся джойстик.

Поделись:
Теги: Sony, джойстик, патент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь