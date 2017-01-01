Sony запатентовала джойстик с сенсорным экраном

Возможно джойстик выйдет для новой приставки компании.

Контроллер DualShock 4 — последний джойстик семейства DualShock — оснащается тачпадом, с помощью которого пользователь может управлять некоторыми игровыми функциями, а также и светодиодной панелью, которая меняет цвет в зависимости от происходящего в игре. Возможно, в дальнейшем Sony еще сильнее повысить интерактивность джойстика — во всяком случае, на это намекает обновление к патенту компании (замеченное портал DualShockers), в котором описывается оснащение контроллера полноценным сенсорным экраном.

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Разработчики игр используют тачпад DualShock 4, как правило, всего лишь как крупную кнопку паузы — редко добавляют ей больше функционала. Конечно, в случае с сенсорным экраном возможностей больше: к примеру, можно выводить на него внутриигровую статистику, мини-карту и т. д., однако нельзя не учитывать, что такой джойстик, вероятно, оказался бы и более дорогим.

Подобные решения уже применялись в игровой индустрии — например, в Nintendo Wii U или Sega Dreamcast, — однако вряд ли их можно назвать особенно успешными. Возможно, Sony удастся найти удачную реализацию такой задумки — впрочем, на данный момент, естественно, речь идет всего лишь о патенте.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony хочет запатентовать нагревающийся джойстик.