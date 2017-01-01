Apple запретила установку Linux на компьютеры Mac

Windows 10 установить еще можно.

В новых компьютерах Mac с чипом Apple T2 невозможна установка Linux или любой другой системы, отличной от macOS и Windows 10. Отключение функции безопасной загрузки, за которую отвечает T2, не решает проблему, пишет iDownloadBlog.

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С этим сопроцессором выпускаются iMac Pro, MacBook Pro 2018, MacBook Air Retina и Mac mini 2018. При запуске любой операционной системы T2 проверяет каждый этап загрузки, используя криптографические ключи, подписанные Apple. Как оказалось, компания аппаратно ограничила перечень систем, доступных для установки на свои компьютеры.



Встроенная в macOS утилита Boot Camp, обеспечивающая единственную возможность установки Windows 10 на компьютеры Apple, автоматически добавляет в систему сертификат Windows Production CA 2011, который разрешает использование загрузчиков Microsoft. А вот сертификат MC UEFI CA 2011, применяемый разработчиками дистрибутивов Linux, на данный момент не считается доверительным.

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Впервые Apple T2 появился в моноблоке iMac Pro, представленном в конце 2017 года. Помимо функции безопасности, чип выступает в качестве контроллера управления системой, процессора обработки изображений, аудиоконтроллера и контроллера твердотельных накопителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запретил Samsung использовать функцию slide to unlock.