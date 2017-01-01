Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple запретила откат до iOS 12

Комментариев: 0
Причины не объясняют.
Откатиться с новой версии уже нельзя
Откатиться с новой версии уже нельзя
runews24.ru

Читай также: Обновление iOS замедляет некоторые iPhone

Как пишут специализированные издания, отныне пользователи не смогут откатить обновленную версию iOS 12.0.1 до релизной «нулевой» версии. Такой возможности теперь не будет в связи с тем, что Apple остановила действие подписки на эту версию «яблочной» операционной системы. При этом причины прекращения подписки не объясняются.

Эксперты ранее отмечали, что обновление iOS 12.0.1, выпущенное 8 октября, является очень удачным, так как в нем исправлены многие баги и проблемы. Вероятно, прекратив подписывать iOS 12, Apple пытается стимулировать пользователей перейти на более новую версию ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что iOS 12 обогнала iOS 11 по скорости распространения.

Поделись:
Теги: iOS, iOS 12, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ipsw.me

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь