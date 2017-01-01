Apple запретила откат до iOS 12

Причины не объясняют.

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Как пишут специализированные издания, отныне пользователи не смогут откатить обновленную версию iOS 12.0.1 до релизной «нулевой» версии. Такой возможности теперь не будет в связи с тем, что Apple остановила действие подписки на эту версию «яблочной» операционной системы. При этом причины прекращения подписки не объясняются.

Эксперты ранее отмечали, что обновление iOS 12.0.1, выпущенное 8 октября, является очень удачным, так как в нем исправлены многие баги и проблемы. Вероятно, прекратив подписывать iOS 12, Apple пытается стимулировать пользователей перейти на более новую версию ОС.

Напомним, ранее сообщалось, что iOS 12 обогнала iOS 11 по скорости распространения.