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Xiaomi представила умный обогреватель воздуха

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Обогреватель обойдется в 57 долларов.
Умный обогреватель
Умный обогреватель
Gizchina

Компания Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования умный электрический обогреватель с сенсорным экраном, который получил название Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition.

Умный обогреватель
Умный обогреватель
Gizchina

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Это первый обогреватель, который поддерживает экосистему Mijia и может управляться со смартфона через соответствующее приложение или голосом через умные колонки Xiaomi.

Устройство оснащено сенсорным экраном, на котором может отображаться различная информация, включая выставленную температуру нагрева и влажность воздуха в помещении. Экран имеет три степени яркости подсветки, чтобы обогреватель было комфортно использовать ночью. Также подсветку можно полностью отключить.

Температуру нагрева можно регулировать в диапазоне от 16 до 32°C. Встроенный двойной температурный датчик постоянно замеряет температуру воздуха, чтобы использовать электроэнергию максимально экономично.

Умный обогреватель
Умный обогреватель
Gizchina

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Масса обогревателя составляет 6,4 кг, толщина корпус составляет 9 см. Устройство получило несколько систем защиты, в частности, подача питания прекращается, когда датчики фиксируют в любом месте нагрев до 95°C или наклон корпуса более чем на 45°.

Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition предлагается по цене 57 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила умное мусорное ведро.

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Теги: Xiaomi, обогреватель
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Комментариев (1)
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Djada    01.11.2018, 13:42
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Djada
а самое главное сколько потребление не написали
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