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Xiaomi создает умную беговую дорожку

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Идет сбор средств на ее выпуск.
Умная беговая дорожка Xiaomi
Умная беговая дорожка Xiaomi

Компания Xiaomi на краудфандинговой платформе представила дорожку для ходьбы под названием WalkingPad. Она поддерживает автоматическое управление скоростью и может складываться для более удобного хранения.

Умная беговая дорожка Xiaomi
Умная беговая дорожка Xiaomi

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Диапазон скоростей WalkingPad составляет от 0,5 до 6 километров в час, конструкция рассчитана на нагрузку до 90 килограммов. Размеры полотна составляют 1200 на 415 миллиметров.

Новичкам производитель советует начинать с режима фиксированной скорости, которая регулируется через беспроводной пульт управления. В автоматическом режиме дорожка ускоряется, когда пользователь перемещается к переднему краю и замедляется, если идти сзади.

Умная беговая дорожка Xiaomi
Умная беговая дорожка Xiaomi

Из дополнительных возможностей — синхронизация с мобильным приложением управления "умным" домом Mi Home. Например, во время тренировки телевизор Xiaomi может отображать статистику.

Умная беговая дорожка Xiaomi
Умная беговая дорожка Xiaomi

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После занятия WalkingPad можно сложить пополам и задвинуть под диван. Толщина устройства в сложенном состоянии — 12,9 сантиметра, есть колесики для транспортировки.

В Китае за аппарат просят 270 долларов.

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Теги: Xiaomi
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