Xiaomi создает умную беговую дорожку

Идет сбор средств на ее выпуск.

Компания Xiaomi на краудфандинговой платформе представила дорожку для ходьбы под названием WalkingPad. Она поддерживает автоматическое управление скоростью и может складываться для более удобного хранения.

Умная беговая дорожка Xiaomi

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Диапазон скоростей WalkingPad составляет от 0,5 до 6 километров в час, конструкция рассчитана на нагрузку до 90 килограммов. Размеры полотна составляют 1200 на 415 миллиметров.

Новичкам производитель советует начинать с режима фиксированной скорости, которая регулируется через беспроводной пульт управления. В автоматическом режиме дорожка ускоряется, когда пользователь перемещается к переднему краю и замедляется, если идти сзади.

Умная беговая дорожка Xiaomi

Из дополнительных возможностей — синхронизация с мобильным приложением управления "умным" домом Mi Home. Например, во время тренировки телевизор Xiaomi может отображать статистику.

Умная беговая дорожка Xiaomi

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После занятия WalkingPad можно сложить пополам и задвинуть под диван. Толщина устройства в сложенном состоянии — 12,9 сантиметра, есть колесики для транспортировки.

В Китае за аппарат просят 270 долларов.