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Зонд Parker рекордно приблизился к Солнцу

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Побит рекорд самого близкого подлета к нашему светилу.
Зонд Parker
Зонд Parker
NASA

29 октября, в 19:04 по киевскому времени солнечный зонд NASA Parker побил рекорд самого близкого подлета к Солнцу. Об этом сообщает Космическое агентство.

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Предыдущее достижение принадлежит космическому аппарату Helios 2, который совместно разработали Германия и США. Его запустили в январе 1976 года, и уже в апреле он приблизился к Солнцу на расстояние 43,4 миллиона километров. Специалисты NASA знали, что этот рекорд будет побит, и теперь официально объявили об обновлении результатов. Сейчас Parker подлетел на расстояние 42,73 миллиона километров.

Менеджер программы и сотрудник Лаборатории прикладной физики Энди Дрисман (Andy Driesman) прокомментировал событие:

"Прошло 78 дней с запуска Солнечного зонда Parker, и теперь он подошел к звезде ближе всех предыдущих космических аппаратов. Это значимый для нас момент, но мы по-прежнему сосредоточены на первом максимальном сближении с Солнцем, которое должно начаться 31 октября".

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Согласно плану, Parker несколько раз облетит Солнце по эллипсоидной орбите, с каждой новой попыткой сокращая расстояние до звезды. Сотрудники NASA ожидают, что он не раз побьет собственный рекорд и в конечном счете подлетит к Солнцу на расстояние 6,16 миллиона километров в 2024 году. В сообщении также говорится, что 30 октября, в 05:54 по московскому времени зонд должен был побить другой рекорд — предел скорости, на котором космические аппараты приближались к нашей звезде.

Сотрудники NASA измеряют положение и скорость зонда при помощи сети дальней космической связи (Deep Space Network). Она посылает сигнал к аппарату, а затем получает ретранслированный отклик. Основываясь на времени, которое занимает ответ, специалисты рассчитывают показатели.

Солнечный зонд Parker должен изучить структуры и динамику магнитных полей в источниках солнечного ветра и частицы плазмы около светила. Перигелия — ближайшей к Солнцу точке орбиты — аппарат впервые достигнет 5 ноября.

Зонд Parker рекордно приблизился к Солнцу
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Напомним, ранее посланный к Солнцу зонд прислал первые снимки.

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Теги: зонд Parker, Солнце, рекорд, NASA
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