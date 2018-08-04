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Blue Origin готовится к первой посадке ступени ракеты на судно

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Первый запуск ракеты должен состояться в 2021 году.
Ступень должна сесть на грузовое судно
Ступень должна сесть на грузовое судно
geekwire.com

Грузовое судно Stena находится в порту Пенсакола, куда оно прибыло в этом месяце и где над ним будут работать в течение неопределенного времени. По информации сайта GeekWire, исполнительный директор Blue Origin Боб Смит во время речи на Aerospace Futures Alliance Summit в Линнвуде подтвердил, что компания будет использовать этот корабль.

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"Он прибыл вчера вечером и пробудет здесь долгое время (до 24 месяцев), пока Offshore Inland Marine будет проводить модификацию и конверсию судна для владельца, — написано на фейсбуке порта Пенсакола. — В ближайшие дни вы услышите о нем намного больше. Мы связаны соглашением о неразглашении до тех пор, пока сделка по продаже судна не будет полностью завершена".

Blue Origin намерена провести запуск ракеты New Glenn в 2021 году. Первая ступень ускорителей должна приземлиться на грузовое судно. В отличие от SpaceX, опускающей первые ступени своей ракеты Falcon 9 на стационарную баржу, Blue Origin намеревается использовать мобильный грузовой корабль, предоставляющий большую стабильность в попытках посадки.

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Ракета, названная в честь астронавта Джона Гленна, станет первой одноступенчатой тяжелой ракетой, способной выводить экипажи и грузы на земную орбиту и за ее пределы. Подобно ракетам-носителям SpaceX, New Glenn будет оснащена многоразовой первой ступенью, рассчитанной на проведение 25 миссий.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin начнет продажу билетов для полета в космос.

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Теги: Blue Origin, ракета, судно
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Источник: geekwire.com

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