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iPad, MacBook и AirPods: Apple устроит еще одну презентацию новинок

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Уже в конце октября Apple соберет журналистов для показа новинок.
Приглашение на презентацию
Приглашение на презентацию
macrumors.com

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Apple начала рассылать приглашения на презентацию, которая состоится 30 октября в Нью-Йорке. 

Ожидается, что компания покажет новые планшеты iPad Pro, наушники AirPods, ноутбук MacBook Air и компьютер Mac Mini. Кроме того, будет рассказано об обновлениях в операционных системах iOS и watchOS.

ТЕХНО bigmir)net проведет онлайн-трансляцию презентации Apple.

Напомним, в сентябре Apple показала iPhone XS, XS Max, XR, а также Apple Watch 4.

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Теги: Apple, MacBook. Mac mini, Air Pods
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