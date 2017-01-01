iPad, MacBook и AirPods: Apple устроит еще одну презентацию новинок

Уже в конце октября Apple соберет журналистов для показа новинок.

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Apple начала рассылать приглашения на презентацию, которая состоится 30 октября в Нью-Йорке.

Ожидается, что компания покажет новые планшеты iPad Pro, наушники AirPods, ноутбук MacBook Air и компьютер Mac Mini. Кроме того, будет рассказано об обновлениях в операционных системах iOS и watchOS.

ТЕХНО bigmir)net проведет онлайн-трансляцию презентации Apple.

Напомним, в сентябре Apple показала iPhone XS, XS Max, XR, а также Apple Watch 4.