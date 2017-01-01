Презентация Apple 27 марта: Что могут показать

На этот раз онлайн-трансляции презентации не будет.

Apple запланировала презентацию на 27 марта, вторник. В этот день должно произойти какое-то событие, посвящённое “новым творческим идеям для учителей и учащихся.

Никакой конкретной информации по поводу новинок, которые запланированы на мероприятие, нет. Но есть слоган - “Let’s take a field trip“ или “Давайте отправимся на экскурсию“.

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Презентация состоится 27 марта в 18:00 по киевскому времени в учебном заведении Lane Tech College Prep high school в Чикаго, США.

Среди возможных продуктов, которые будут показаны, это дешевая версия iPad для студентов. Скорее всего, будут показаны планшеты с 9,7- и 7,9-дюймовом решениях.

Последний может стать ультрабюджетным наследников iPad mini, который наши коллеги из The Verge оценивают в $259. Если стоимость подтвердится, этот планшет может стать самым массовым за всю историю Apple.

Также возможен анонс новых недорогих 13-дюймовых MacBook Air, которые станут самыми дешевыми ноутбуками в линейке компании.

Еще одной новинкой может стать новый Apple Pencil: стилистика пригласительных, которые Apple разослала журналистам, недвусмысленно намекает, что без нового стилуса мероприятие определенно не обойдется.

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Сомневаемся, что компания покажет полноценный Apple Pencil 2, но недорогую альтернативу фирменному стилусу представить точно может.

Он должен работать с iPad без приставки Pro. Но мы бы не отказались от поддержки трекпадов актуальных MacBook и iPhone.

Отмечают аналитики, что в одной из тестовых версий iOS 11.3 есть упоминание ClassKit. Если верить Гильерме Рэмбо, который поделился информацией по поводу него с 9to5Mac, это новый программный движок, заточенный под учебные заведения.

Разработчик подчеркивает, что с помощью ClassKit можно будет очень просто создавать интерактивные приложения для учащихся, а также вспомогательные программы для учителей.

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Например, студенты смогут получать задания на свои iPad, а преподаватели проверять их или получать готовые результаты со своих Mac.

Конечно, вместе с ClassKit Apple должна представить и долгожданную финальную версию iOS 11.3, на базе которой этот движок и будет работать.

Но что конкретно ожидать от Apple - узнаем уже вечером 27 марта.