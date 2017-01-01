Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Презентация Apple 27 марта: Что могут показать

Комментариев: 0
На этот раз онлайн-трансляции презентации не будет.
Приглашение на презентацию
Приглашение на презентацию

Apple запланировала презентацию на 27 марта, вторник. В этот день должно произойти какое-то событие, посвящённое “новым творческим идеям для учителей и учащихся.

Никакой конкретной информации по поводу новинок, которые запланированы на мероприятие, нет. Но есть слоган - “Let’s take a field trip“ или “Давайте отправимся на экскурсию“.

Читай также: Apple пообещала выпустить новый Mac Pro уже в 2018 году

Презентация состоится 27 марта в 18:00 по киевскому времени в учебном заведении Lane Tech College Prep high school в Чикаго, США. 

Среди возможных продуктов, которые будут показаны, это дешевая версия iPad для студентов. Скорее всего, будут показаны планшеты с  9,7- и 7,9-дюймовом решениях.

Последний может стать ультрабюджетным наследников iPad mini, который наши коллеги из The Verge оценивают в $259. Если стоимость подтвердится, этот планшет может стать самым массовым за всю историю Apple.

Также возможен анонс новых недорогих 13-дюймовых MacBook Air, которые станут самыми дешевыми ноутбуками в линейке компании.

Еще одной новинкой может стать новый Apple Pencil: стилистика пригласительных, которые Apple разослала журналистам, недвусмысленно намекает, что без нового стилуса мероприятие определенно не обойдется.

Читай также: Новинки от Apple: от новой iOS до умной колонки

Сомневаемся, что компания покажет полноценный Apple Pencil 2, но недорогую альтернативу фирменному стилусу представить точно может.

Он должен работать с iPad без приставки Pro. Но мы бы не отказались от поддержки трекпадов актуальных MacBook и iPhone.

Отмечают аналитики, что в одной из тестовых версий iOS 11.3 есть упоминание ClassKit. Если верить Гильерме Рэмбо, который поделился информацией по поводу него с 9to5Mac, это новый программный движок, заточенный под учебные заведения.

Разработчик подчеркивает, что с помощью ClassKit можно будет очень просто создавать интерактивные приложения для учащихся, а также вспомогательные программы для учителей.

Читай также: Apple патентует цветной логотип яблока

Например, студенты смогут получать задания на свои iPad, а преподаватели проверять их или получать готовые результаты со своих Mac.

Конечно, вместе с ClassKit Apple должна представить и долгожданную финальную версию iOS 11.3, на базе которой этот движок и будет работать.

Но что конкретно ожидать от Apple - узнаем уже вечером 27 марта.

Презентация Apple 27-го марта. Новыи MacBook, iPad, iPho...
0:00 / 06:40

Поделись:
Теги: Apple, презентация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь