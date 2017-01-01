В Google Картах можно предупредить о разряженном телефоне

Функцию ввели в новом обновлении.

Разработчики сервиса Google Карты (Google Maps) без особой шумихи запустили новую возможность. Теперь при отправке местоположения пользователя Google Карты также указывают уровень заряда аккумулятора мобильного устройства, с которого отправлено сообщение.

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Изначально функция была замечена профильным ресурсом Android Police а одной из бета-версий приложения. Теперь она стала доступна в стабильном релизе Карт для iOS и Android.

Подобная функция может выручить, если координаты оправляются друзьям или родственникам "на последнем издыхании" аккумулятора. С другой стороны, для тех пользователей, кто привык прикрываться севшей батареей, оправдываясь за неотвеченные звонки, эта функция карт может оказаться неудобной.