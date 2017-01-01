К Меркурию отправят межпланетную станцию

Старт миссии назначен на октябрь.

Европейское космическое агенство назвало дату запуска новой межпланетной автоматической станции BepiColombo, которая займется изучением Меркурия. Она приступит к миссии утром 19 октября 2018 года, а к планете прибудет только к 2025 году.

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На сегодняшний день Меркурий остается одной из самых малоизученных планет земной группы Солнечной системы. За все время его изучения астрономы только два раза отправляли космический зонд к планете.

Это связано со сложностью отправки миссий к ближайшей к Солнцу планете из-за слабого гравитационного влияния со стороны планеты и сильного — со стороны Солнца.

За последнюю миссию астрономам удалось выяснить возраст магнитного поля Меркурия, толщину его коры, обнаружить тектоническую активность и узнать, когда на Меркурии потухли все вулканы.

Готовиться к новому запуску аппаратов начали еще в 2008 году. Миссию назвали «BepiColombo» в честь итальянского математика Джузеппе Коломбо, занимавшегося расчетами траектории полета космического аппарата «Маринер-10», который в начале 80-х изучал Меркурий и Венеру.

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Работу над миссией ведут Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований. Специалисты собираются создать два космических аппарата, которые отправятся на разные полярные орбиты Меркурия. Исследовать планету аппараты будут не менее года.

К планете аппараты будут доставлены при помощи перелетного модуля. С помощью двух зондов астрономы планируют подробно изучить поверхность и внутренне строение планеты, а также получить больше данных о ее магнитосфере, экзосфере, происхождении и эволюции.

Миссия начнется в 01:45 по гринвичскому времени 19 октября 2018 года. За пределы земной атмосферы аппараты выведет ракета-носитель «Ариан-5» с французского космодрома Куру. По расчетам, зонды прибудут к Меркурию в 2025 году.