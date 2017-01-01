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Xiaomi выпустила "чистые" смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite

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На смартфонах установлен Android Oreo.
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2

Компания Xiaomi представила сразу два телефона на чистом Андроиде. У свежеанонсированных новинок от китайской компании оказалось маловато общих характеристик: чипсеты Qualcomm, GPS, дактилоскоп, Android Oreo из инициативы Android One.

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Что касается отличий, то Mi A2 отхватил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей, защитное Gorilla Glass 5 от Corning, процессор Snapdragon 660, аккумулятор 3 010 мАч, быстрая зарядка, основная камера 12 Мп + 20 Мп и селфи-камера 20 Мп от Sony, порт USB Type-C.

В свою очередь, Mi A2 Lite получил 5.84-дюймовый экран с разрешением 2280 х 1080 пикселей, процессор Snapdragon 625, аккумулятор 4 000 мАч, поддержку microSD, основную камеру 5 Мп + 12 Мп и селфи-камеру 5 Мп, классический мини-джек.

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Старт продаж смартфонов Xiaomi в странах Европы намечен на 27 июля. Покупателям будут доступны следующие варианты:

Mi A2 с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти за 249 евро;
Mi A2 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 279 евро;
Mi A2 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти за 349 евро;
Mi A2 Lite с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти за 179 евро;
Mi A2 Lite с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 229 евро.

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Теги: Xiaomi, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite
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