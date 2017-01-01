Xiaomi представила смартфон Mi 6X

Это модель среднего уровня.

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае официально смартфон Xiaomi Mi 6X. Это продвинутая модель среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой.

Xiaomi Mi 6X

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Основная камера сочетает модуль с апертурой f/1.75 и 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486, а также вспомогательный сенсор Sony IMX376 на 20 Мп. Предусмотрены функции искусственного интеллекта для портретов и определения типа сцен. Селфи камера с 20-мегапиксельным Sony IMX376 также имеет светодиодную вспышку и функции ИИ.

Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Xiaomi Mi 6X

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Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 158,8 х 75,54 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.

Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

Xiaomi Mi 6X

Смартфон предлагается в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Цены следующие: 253 доллара за 4+64 ГБ, 285 долларов за 6+64 ГБ, 316 долларов за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 27 апреля 2018 года.