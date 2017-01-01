SpaceX в 2018 году запустит больше ракет, чем любая страна

Илон Маск похвастался будущими успехами.

Компания SpaceX произвела успешный запуск бангладешского спутника Бангабанду-1 в минувшую пятницу при помощи своей новой и финальной версии знаменитой ракеты Falcon 9.



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Эта новая версия легендарной ракеты, получившая название Falcon 9 Block 5, согласно Маску откроет новую страницу в истории космических полетов.



"Я полагаю, что ракета Falcon 9 стала наиболее часто запускаемой ракетой в мире в 2017 г., - сказал он репортерам в четверг вечером. – Если все будет идти хорошо, компания SpaceX запустит в этом году больше ракет, чем любая из стран нашей планеты".



Маск добавил, что в 2019 г. компания SpaceX планирует запустить в космос ракету Falcon 9, произвести посадку ее первой ступени, проанализировать состояние первой ступени, а затем полностью подготовить ракету к повторному запуску в течение 24 часов. Согласно Маску один конкретный экземпляр ракеты этой модели сможет летать в космос не менее 10 раз, а в перспективе – не менее 100 раз.

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Однако, несмотря на такую высокую надежность ракеты Falcon 9, модель Block 5 станет последней ее версией, построенной компанией SpaceX. Дело в том, что в настоящее время американская компания, насчитывающая примерно 6000 сотрудников, бросает все свои усилия на разработку новой тяжелой ракеты под названием Big Falcon Rocket (BFR). Ожидается, что двухступенчатая ракета BFR будет выше Статуи Свободы (порядка 16 этажей), ракета будет предназначена для многократного использования и сможет доставить на Марс 100 человек экипажа и 150 тонн груза. В перспективе «если все пойдет хорошо», как выражается Маск, компания SpaceX планирует заменить все ракеты серии Falcon, включая Block 5, ракетами BFR.

Смотри запуск Falcon 9, который состоялся 11 мая: