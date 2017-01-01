SpaceX запустила новый вариант многоразовой ракеты Falcon 9

Ступень может быть использована до 10 раз.

11 мая 2018 года в 23:15 по Киеву частная компания SpaceX успешно запустила новейший вариант ракеты Falcon 9 - Block 5, первая ступень которой может использоваться повторно до десяти раз.

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Ракета вывела на геопереходную орбиту (ГПО) Bangabandhu-1 - первый геостационарный спутник связи Бангладеш, масса которого составила около 3500 кг. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Через некоторое время после запуска была успешно возвращена на Землю первая ступень. К сожалению, во время возврата ступени были проблемы со связью, из-за чего нельзя было насладиться посадкой в прямом эфире. Возможно, в будущем появляться качественные фотографии или видео.

Приземление ступени

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Впервые Илон Маск, глава компании SpaceX, рассказал про версию Falcon 9 Block 5, которая должна стать окончательной, в октябре 2016 года. Ракета имеет множество улучшений по сравнению с предыдущими модификациями. В Block 5 используются новые складывающиеся посадочные опоры, которые ранее приходилось полностью снимать; были полностью переработаны композитные резервуары высокого давления (COPV); были полностью перепроектированы турбонасосы на двигателях Merlin 1D; были улучшены решётчатые титановые рули.

SpaceX запустила новый вариант многоразовой ракеты Falco... 0:00 / 16:41

Новая РН Falcon 9 Block 5 имеет более мощную (на 8%) тягу и может повторно использоваться до десяти раз! В более ранних модификациях первую ступень можно было использовать лишь два раза.

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Использование ступени до десяти раз поможет SpaceX ещё сильнее снизить цены на запуски, что, естественно, привлечет еще больше клиентов.

Теперь, после завершения работы над РН Falcon 9, компания сможет полностью переключиться на свои новые детища - Big Falcon Rocket и проект МТКК ITS.