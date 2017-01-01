В Сети рассекретили 15 новых смартфонов Xiaomi
В интернет утекли планы компании до конца 2023 года.
На сайте Евразийской экономической комиссии обнаружился документ, рассекречивающий планы китайской компании на ближайшие пять лет..
Читай также: Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark
Список смартфонов, ждущих презентаций, выглядит следующим образом:
Mi 7 Lite;
Mi Mix 2S и Mi Mix 3S;
Mi S1, Mi S2 и Mi S3;
Redmi A1 и Redmi A2;
Redmi S1 и Redmi S3;
Redmi Note 6 и Redmi Note 6 Prime;
Redmi Note 6A, Redmi 6A Plus и Redmi Note 6A Prime.
К сожалению, регистрационный бланк не раскрывает характеристики и сроки анонсов аппаратов Xiaomi.
Полная версия правил