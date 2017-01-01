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В Сети рассекретили 15 новых смартфонов Xiaomi

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В интернет утекли планы компании до конца 2023 года.
Рассекречены телефоны Xiaomi
Рассекречены телефоны Xiaomi

На сайте Евразийской экономической комиссии обнаружился документ, рассекречивающий планы китайской компании на ближайшие пять лет..

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Список смартфонов, ждущих презентаций, выглядит следующим образом:

Mi 7 Lite;
Mi Mix 2S и Mi Mix 3S;
Mi S1, Mi S2 и Mi S3;
Redmi A1 и Redmi A2;
Redmi S1 и Redmi S3;
Redmi Note 6 и Redmi Note 6 Prime;
Redmi Note 6A, Redmi 6A Plus и Redmi Note 6A Prime.

К сожалению, регистрационный бланк не раскрывает характеристики и сроки анонсов аппаратов Xiaomi.

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Теги: Xiaomi, телефоны
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