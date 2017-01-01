Создатели ВК и Telegram разрабатывают интернет в интернете

Сайты в такой сети невозможно будет заблокировать.

Братья Павел и Николай Дуровы разрабатывают платформу Telegram Open Network (TON), которая станет "интернетом в интернете" — надстройкой над нынешней глобальной сетью, но с архитектурой, при которой к ней нельзя будет безболезненно закрыть доступ или взломать привычными для обычного интернета способами, сообщает издание Ведомости.

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Отдельную сеть Telegram, как ожидается, разрабатывают не для публикации сайтов с информацией, которую запрещено публиковать в привычном интернете, а, главным образом, для интернет-платежей и онлайн-магазинов компаний/частных лиц, которые будут эти платежи осуществлять.

Чтобы доступ к финансам и денежным переводам не попал в третьи руки, сеть опирается на хранилище персональных данных Telegram Passport, которое будет содержать в себе паспорта или другие идентификаторы. Эти данные, так же как деженые операции, будут многократно растиражированы в зашифрованном виде на серверах по всему миру. Как следствие, платежную систему нельзя будет заблокировать без массового ограничения доступа к сегментам открытого интернета.

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Аналогичный платежный инструмент, который вырос из мессенджера, уже используется в Китае — WeChat стал альтернативой банковским картам в Поднебесной раньше, чем Apple Pay и Google Pay сделали свои универсальные реализации интернет-платежей.

Уже сейчас можно утверждать, что система TON будет вне закона в России, потому что в ней невозможно реализовать хранение персональных данных участников сети на территории РФ.