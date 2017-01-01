Google заставит производителей обновлять Android ежемесячно

Компании должны будут обновлять устройства.

Телефоны на Android будут обновляться чаще

Помимо анонса Android P, обновления фирменных сервисов и новых возможностей для разработчиков, на I/O 2018 Google уделила внимание проблеме безопасности операционной системы. Ни для кого не секрет, что производители Android-устройств обновляют их крайне неохотно и с большой задержкой. Поисковый гигант намерен исправить это кардинальными мерами.

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Google внесла изменения в соглашения с OEM-производителями, включив в них требование регулярного и своевременного выпуска ежемесячных патчей безопасности.

"Мы также поработали над исправлениями безопасности в нашем соглашении с OEM-производителями. Теперь это действительно приведёт к значительному увеличению количества устройств и пользователей, получающих регулярные исправления безопасности", - заявил глава Android Security Дэвид Клейдермахер.

Каким образом компания Google собирается заставлять производителей обновлять устройства и будут ли санкции за невыполнение требований - не сообщается.