Panasonic выпустил сверхбюджетный смартфон

Телефон стоит всего 75 долларов.

Индийское отделение компании Panasonic представило смартфон начального уровня P95. Он построен на однокристальной системе Snapdragon 212 и стоит примерно 75 долларов.

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Аппарат с поддержкой LTE оснащен пятидюймовым дисплеем разрешением 1280 х 720 пикселей и тремя сенсорными кнопками. Четырехъядерный процессор, входящий в конфигурацию Snapdragon 212, работает на частоте 1,3 ГГц под управлением Android Nougat 7.1.2. Объем оперативной памяти равен 1 ГБ, флэш-памяти — 16 ГБ. Есть слот для карт microSD объемом до 128 ГБ. Основная камера разрешением 8 Мп оснащена светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп. Оснащение смартфона также включает интерфейсы Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. Емкость аккумулятора равна 2300 мА∙ч.

Смартфон будет предложен в синем, золотистом и темно-сером вариантах.