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Спрос падает: Планшеты покупают все меньше и меньше

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Уже 13 кварталов подряд спрос на планшеты только снижается.
Спрос на планшеты падает
Спрос на планшеты падает

Издание DigiTimes опубликовала прогноз спроса планшетов на второй квартал 2018 года. И для производителей он явно неутешительный.

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Рынок планшетов планомерно снижается уже 13-й квартал подряд. За 4 квартал 2017 года было продано всего 49.6 млн устройств, что на 7,9% ниже аналогичных показателей 2016 года. И это суммарные продажи планшетов от всех брендов, включая малоизвестных.

В первом квартале темпы продаж снизились до 33 миллионов устройств. Аналитики назвали вероятную причину такого стремительного падения — отсутствие новинок от Apple, компании, которая считается безусловным лидером по продажам в сегменте.

А дальше будет еще хуже.

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Уже к осени DigiTimes прогнозируют около 31 млн реализованных устройств. Получается, какими бы впечатляющими ни были характеристики планшетов, потребителя эта категория гаджетов интересует все меньше и меньше.

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Теги: планшеты, спрос
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Комментариев (1)
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missMargo    03.05.2018, 14:50
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missMargo
А для меня планшет супер удобное устройство,даже ноутбук не включаю.
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