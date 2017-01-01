Xiaomi готовит новый доступный смартфон

Xiaomi Redmi S2 пока не представлен официально.

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Redmi S2, пока не представленный производителем официально.

Xiaomi Redmi S2

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Модель с номером M1803E6E оснащается 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч.

Xiaomi Redmi S2

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Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.

Официальный дебют Xiaomi Redmi S2 ожидается в среду, 25 апреля 2018 года, одновременно с флагманским Xiaomi Mi 6X. Смартфон будет доступен в чёрном, золотисто-розовом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом цветовых вариантах.