Google отказывается от мессенджера Allo и запускает новый

Мессенжер должен стать аналогом iMessage.

Два года назад компания Google представила два приложения: мессенджер Allo и ПО для видеозвонков Duo. По-хорошему, это должно было бы быть одно приложение, но в Google посчитали разумным разделить функциональность на два.

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В итоге обе программы не снискали особой популярности, а теперь стало известно, что Allo и вовсе закроют. Точнее, работы над Allo приостановят, хотя само приложение продолжит функционировать.

Итак, Google снова решила попробовать принести на платформу Android универсальное приложение для обмена сообщениями. Для этого Google создаёт Chat. Начнём с того, что это не замена Allo. Скорее, это попытка дать пользователям Android аналог ПО Apple iMessage. Второй важный момент заключается в том, что Chat — это не новое приложение, а набор функций. Реализован он будет в уже существующем приложении Android Messages.

Суть Chat достаточно проста. Это сервис для обмена текстовыми сообщениями (SMS), но работать он будет с использованием стандарта Universal Profile for Rich Communication Services (RCS). Пользователь не будет платить за сообщения, лишь за трафик. При этом, если у получателя не установлено приложение, он получит обычное SMS-сообщение. Конечно, ПО позволит отправлять не только текстовые сообщения, но и изображения и видео.

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Но есть одна проблема. Чтобы всё это работало, поддержка соответствующих функций должна быть у конкретного сотового оператора. А это в свою очередь, вероятно, означает, что во многих странах Chat работать попросту не будет. Кроме того, такое решение не обеспечивает шифрование данных.

Новые функции изначально станут доступны в США. Это случится в ближайшие месяцы. В других странах проект стартует в конце года или даже в начале следующего.