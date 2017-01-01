Facebook хранила удаленные видео пользователей

Сервис не удалял видео.

Беда не приходит одна, в чем в очередной раз убедилась социальная сеть Facebook. Вернее, определенные неурядицы случаются с компаниями постоянно, однако внимание к происходящему может быть разным. В случае с детищем Марка Цукерберга каждый неверный шаг соцсети расценивается почти как трагедия и живо обсуждается в сети.

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На прошлой неделе выяснилось, что Facebook хранила на серверах пользовательские видео, которые были ими удалены и не предназначались для публикации на страницах сервиса. Речь идет о роликах, снятых тогда, когда соцсеть позволяла записывать их на собственные мощности социальной сети.

Спустя примерно неделю в Facebook разобрались, в чем же проблема. Она, как оказалось, кроется в "баге". Социальная сеть также принесла свои извинения.