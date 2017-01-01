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Роботы установили новый рекорд по танцам

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Одновременно танцевали 1200 роботов.
Танцующие роботы
Танцующие роботы

Танцевальные рекорды среди роботов - не такая редкость, как может показаться. В августе прошлого года 1069 роботов Доби установили рекорд в Китае, одновременно исполнив танец. Хореографическая работа была на высочайшем уровне: по ходу танца лишь несколько устройств не справились со своей задачей, в результате чего были "отчислены" из зачета.

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Теперь отметка поднята до 1372: именно столько роботов установили новый рекорд Гиннесса. Местом проведения шоу стала Италия. На мероприятии присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Вельтри (Lorenzo Veltri), который зафиксировал все происходящее.

Очевидно, желающим побить новый рекорд придется потрудиться. С другой стороны, нет ничего невозможного. Новый рекорд установили с помощью роботов Ubtech Alpha 1S: подобные устройства есть в свободной продаже, стоят они не очень дорого.

Модель Alpha 1S отличается невероятной гибкостью, позволяющей ей выполнять самые разные движения. Устройством можно управлять при помощи смартфона или планшета. Существует приложение, способное создавать команды: оно бесплатное, оптимизировано под платформы iOS и Android.

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Робот имеет 16 запатентованных сервоприводов, благодаря которым его движения очень похожи на человеческие. Каждый такой привод, по сути, представляет собой искусственный сустав, отвечающий за положение той или иной конечности. Встроенный аккумулятор позволяет роботу функционировать на протяжении часа. Восстановить заряд батареи можно за относительно короткий промежуток времени.

Устройство позиционируется одновременно как детская игрушка и как "полноценный член семьи". В любом случае широкие возможности роботов Ubtech могут быть интересны пользователям разных возрастов.

Роботы установили новый рекорд по танцам
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Теги: видео, роботы, рекорд
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