В России дали 10 дней на передачу ключей от мессенджеров
В противном случае мессенджеры заблокируют.
Российское ФСБ дало мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования переписок пользователей.
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Организаторы распространения информации (такие как Telegram) обязаны предоставить ФСБ РФ ключи шифрования в возможно короткий срок, но не более 10 дней.
Соответственный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.
Если в течение 10 дней ключи не передадут в бюро, мессенджеры могут быть заблокированы в России.
Полная версия правил
КАК ХОРОШО, ЧТО УКРАИНА ВЫЛЕЗЛА ИЗ ЭТОГО МОКШАНСКОГО ГОВНА!
КАК ХОРОШО, ЧТО Я ЖИВУ В УКРАИНЕ А НЕ В ЭТОЙ ЕБ...НОЙ РАШКЕ!!!!!!