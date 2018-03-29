В России дали 10 дней на передачу ключей от мессенджеров

В противном случае мессенджеры заблокируют.

Российское ФСБ дало мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования переписок пользователей.

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Организаторы распространения информации (такие как Telegram) обязаны предоставить ФСБ РФ ключи шифрования в возможно короткий срок, но не более 10 дней.

Соответственный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.

Если в течение 10 дней ключи не передадут в бюро, мессенджеры могут быть заблокированы в России.