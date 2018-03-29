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В России дали 10 дней на передачу ключей от мессенджеров

Комментариев: 6
В противном случае мессенджеры заблокируют.
Мессенджерам дали 10 дней
Мессенджерам дали 10 дней

Российское ФСБ дало мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования переписок пользователей.

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Организаторы распространения информации (такие как Telegram) обязаны предоставить ФСБ РФ ключи шифрования в возможно короткий срок, но не более 10 дней.

Соответственный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ.

Если в течение 10 дней ключи не передадут в бюро, мессенджеры могут быть заблокированы в России. 

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Теги: ФСБ, Россия, мессенджеры
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  29.03.2018, 17:30
Оценка:  0
гость
Валентин_64. Более актуальным будет "Стукачок".
Валентин_64    29.03.2018, 17:51
Оценка:  0
Валентин_64
Тоже по скрепному звучит
Woodbrother    29.03.2018, 17:21
Оценка:  +1
Woodbrother
Зачем рассианам какие то там мессенджеры, если у них есть путен ?
Валентин_64    29.03.2018, 17:10
Оценка:  +3
Валентин_64
Само слово "мессенджер" надо запрещать, как англосакское и русофобское, а взамен ввести что-нибудь скрепно-самодержавное, например "вестесказатель" или "доноситель"
гость  (аноним)  29.03.2018, 17:04
Оценка:  +2
гость
ДВЕРИ КОНЦЛАГЕРЯ ЗАКРЫВАЮТСЯ!!!
КАК ХОРОШО, ЧТО УКРАИНА ВЫЛЕЗЛА ИЗ ЭТОГО МОКШАНСКОГО ГОВНА!
КАК ХОРОШО, ЧТО Я ЖИВУ В УКРАИНЕ А НЕ В ЭТОЙ ЕБ...НОЙ РАШКЕ!!!!!!
гость  (аноним)  29.03.2018, 16:58
Оценка:  +4
гость
Да пора уже запретить интернет в раше. Оставить только тв каналы, где постоянно показывают Путина. Скоро страна станет второй КНДР.
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