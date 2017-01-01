Звезда человечества сгорела в атмосфере на радость астрономам

Шар сошел с орбиты и сгорел .

Сфера Звезда человечества, которую новозеландский космический стартап Rocket Lab запустил вместе с ракетой-носителем Electron в январе 2018 года, сошла с орбиты и сгорела в атмосфере. Ранее глава стартапа Питер Бек заявлял, что сфера продержится на орбите девять месяцев.

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После падения Звезды человечества Бек сообщил, что делать прогнозы по тому, сколько она продержится на орбите, было сложно из-за необычной формы и малых размеров объекта. Метровая сфера была сделана из углеродного волокна и 76 светоотражающих панелей треугольной формы. Перед запуском представители Rocket Lab сообщали, что "Звезда человечества" станет самым ярким объектом на небе.

В январе ученые раскритиковали запуск диско-шара: его называли "космическим мусором" и "актом вандализма", а также сравнивали с рекламным плакатом на вершине Эвереста и рождественской гирляндой на шее белого медведя. Астрономы жаловались, что объект создает световое загрязнение и мешает проводить исследования.

Некоторые астрономы признались, что обрадовались, узнав, что "Звезда человечества" сгорела в атмосфере.

"Я радовался, когда диско умерло в первый раз. Теперь мы снова наблюдаем это", — написал в твиттере астроном Энди Хоуэлл, работающий в обсерватории Лос-Сумбрес в Калифорнии.