Названы города, на которые может упасть китайская космическая станция

Станция Тяньгун-1 может упасть в апреле.

Эксперты продолжают прикидывать, куда упадет сходящая с орбиты китайская космическая станция Тяньгун-1. Согласно предварительным прогнозам, сделанным экспертами Европейского космического агентства, не сгоревшие в атмосфере детали будут сыпаться в полосе, которая ограничена 43 градусами Северной широты и 43 градусами Южной широты. Холгер Крэг (Holger Krag), глава департамента агентства, который непосредственно занимается космическим мусором, комментируя прогнозы, полностью исключил вероятность того, что станция упадет где-нибудь за изначально обозначенными пределами.

Читай также: Китайская космическая станция упадет на Землю

Европейцев вскоре поправили американцы из The Aerospace Corporation — исследовательской организации, работающей на ВВС США. Они чуть сузили "полосу падения" до 42,7 градуса с северной и южной сторон.

И вот на днях появилось очередное уточнение - опять от ESA. Эксперты составили своего рода карту наиболее вероятных мест падения станции и указали крупные города, которым грозит бомбардировка из космоса.

Среди них - Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток.

Карта возможного падения спутника

Читай также: Китай потерял контроль над орбитальной станцией

Время падения пока не определено. Но прогнозируемый "временной промежуток" постепенно сужается. Если прежде он простирался до июля 2018 года, то теперь охватывает период с 30 марта по 6 апреля 2018 года. Эксперты не исключают, что Тяньгун-1 рухнет 1 апреля.

Сами же китайцы полагали, что станция упадет уже в декабре 2017 года.