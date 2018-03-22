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Названы города, на которые может упасть китайская космическая станция

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Станция Тяньгун-1 может упасть в апреле.
Тяньгун-1 упадет уже в начале апреля
Тяньгун-1 упадет уже в начале апреля

Эксперты продолжают прикидывать, куда упадет сходящая с орбиты китайская космическая станция Тяньгун-1. Согласно предварительным прогнозам, сделанным экспертами Европейского космического агентства, не сгоревшие в атмосфере детали будут сыпаться в полосе, которая ограничена 43 градусами Северной широты и 43 градусами Южной широты. Холгер Крэг (Holger Krag), глава департамента агентства, который непосредственно занимается космическим мусором, комментируя прогнозы, полностью исключил вероятность того, что станция упадет где-нибудь за изначально обозначенными пределами.

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Европейцев вскоре поправили американцы из The Aerospace Corporation — исследовательской организации, работающей на ВВС США. Они чуть сузили "полосу падения" до 42,7 градуса с северной и южной сторон.

И вот на днях появилось очередное уточнение - опять от ESA. Эксперты составили своего рода карту наиболее вероятных мест падения станции и указали крупные города, которым грозит бомбардировка из космоса.

Среди них - Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток.

Карта возможного падения спутника
Карта возможного падения спутника

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Время падения пока не определено. Но прогнозируемый "временной промежуток" постепенно сужается. Если прежде он простирался до июля 2018 года, то теперь охватывает период с 30 марта по 6 апреля 2018 года. Эксперты не исключают, что Тяньгун-1 рухнет 1 апреля.

Сами же китайцы полагали, что станция упадет уже в декабре 2017 года. 

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Теги: Тяньгун, Китай, космос
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