ТОП-5 предсказаний IBM на ближайшие пять лет

Квантовые вычисления и искусственный интеллект станут главными технологиями.

Специалисты компании IBM ежегодно готовят прогноз развития инноваций в области науки и техники, которые окажут наибольшее влияние на жизнь людей в ближайшие пять лет.

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Открывает список технология, призванная сберечь окружающую среду: роботы-микроскопы на базе искусственного интеллекта помогут следить за уровнем загрязнения океанов. Компания считает, что такие малые автономные зонды с использованием искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру.

Кроме того, мощное развитие получит непредвзятый искусственный интеллект. Качество систем искусственного интеллекта напрямую зависит от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к необъективным результатам.

Две инновации будут связаны с криптографией.

Во‑первых, это криптографические якоря и блокчейн, которые вместе смогут гарантировать подлинность объекта, начиная с момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю.

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Во‑вторых, криптография на решетках — новая базовая архитектура, которая скрывает данные внутри сложных алгебраических структур решеток.

Также в компании считают, что через пять лет элементом повседневной жизни станут квантовые вычисления, так как появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений. А сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению.