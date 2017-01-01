На YouTube встроили скрытый майнер

Хакеры смогли встроить в рекламу на видеохостинге инструмент для майнинга криптовалюты.

Одна из самых неприятных разновидностей скрытого майнинга – браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (разумеется, без ведома самих пользователей). Еще в начале прошлой недели пользователи начали массово жаловаться в социальных сетях, что при посещении YouTube срабатывают антивирусные программы, сообщающие о скрытом майнере Coinhive на сайте.

Читай также: Браузер Opera получил защиту от скрытого майнинга

В конце недели аналитики компании Trend Micro сообщили, что майнинговые скрипты проекта Coinhive действительно добрались даже до YouTube, куда криптоджекинг проник посредством рекламной платформы Google DoubleClick.

По данным исследователей, вредоносная кампания, с использованием Google DoubleClick и скриптов JavaScript, внедренных в рекламные объявления, стартовала еще 18 января 2018 года, и резко набрала обороты 23 января, что совпадает с жалобами пользователей. Сообщается, что большинство пострадавших находились в Японии, Франции, Италии, Испании и на Тайване.

Читай также: Майнеры через три года будут потреблять все электричество планеты

Специалисты пишут, что атакующие использовали два майнинговых скрипта. Первая разновидность представляла собой обычный вариант Coinhive, который проект предлагает всем своим клиентам. Но вторая разновидность, использовавшаяся примерно в 10% случаев, являлась кастомной разработкой самих злоумышленников и позволяла им не отдавать 30% криптовалютной прибыли операторам Coinhive. Оба скрипта поглощали приблизительно 80% ресурса пользовательских CPU и добывали криптовалюту Monero.