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DJI показала компактный дрон Mavic Air с отличной камерой

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Дрон отличается легкостью.
Управлять дроном стало проще
Управлять дроном стало проще
сриншот видео

Китайская компания DJI 23 января официально презентовала новый дрон Mavic Air, который отличается выдающимися характеристиками при весьма компактных размерах.

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Как пишет The Verge, Mavic Air занимает ценовую нишу между дронами Spark и Mavic Pro и внешне напоминает их гибрид. Как и Mavic Pro, модель Air получила складную конструкцию, но новый дрон отличается меньшими размерами и весом - в сложенном виде дрон вполне может поместиться в карман.

Максимальная скорость полета дрона составляет около 70 км/ч, а находиться в воздухе он может 21 минуту, что заметно превышает показатель Spark, но уступает характеристикам Mavic Pro. Радиус действия пульта управления Mavic Air составляет около 4 км.

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Основная камера Mavic Air закреплена на трехосевом подвесе и может снимать 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду и фотографии с разрешением 12MPix. Также дрон оснащен дополнительными камерами с поддержкой машинного зрения, которые помогают ему избегать столкновений с препятствиями. Также дрон поддерживает фирменную систему управления при помощи жестов и имеет ряд встроенных режимов автоматического полета.

Стоимость нового дрона DJI в комплекте с пультом управления составляет $799. Продажи беспилотника начнутся 28 января.

DJI показала компактный дрон Mavic Air с отличной камер...
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Теги: DJI, дрон
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