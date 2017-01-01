DJI показала компактный дрон Mavic Air с отличной камерой

Дрон отличается легкостью.

Китайская компания DJI 23 января официально презентовала новый дрон Mavic Air, который отличается выдающимися характеристиками при весьма компактных размерах.

Читай также: Компания DJI показала самый мощный летающий дрон

Как пишет The Verge, Mavic Air занимает ценовую нишу между дронами Spark и Mavic Pro и внешне напоминает их гибрид. Как и Mavic Pro, модель Air получила складную конструкцию, но новый дрон отличается меньшими размерами и весом - в сложенном виде дрон вполне может поместиться в карман.

Максимальная скорость полета дрона составляет около 70 км/ч, а находиться в воздухе он может 21 минуту, что заметно превышает показатель Spark, но уступает характеристикам Mavic Pro. Радиус действия пульта управления Mavic Air составляет около 4 км.

Читай также: Дроны для самолетов признали опаснее птиц

Основная камера Mavic Air закреплена на трехосевом подвесе и может снимать 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду и фотографии с разрешением 12MPix. Также дрон оснащен дополнительными камерами с поддержкой машинного зрения, которые помогают ему избегать столкновений с препятствиями. Также дрон поддерживает фирменную систему управления при помощи жестов и имеет ряд встроенных режимов автоматического полета.

Стоимость нового дрона DJI в комплекте с пультом управления составляет $799. Продажи беспилотника начнутся 28 января.