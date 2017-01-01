Meizu показал свой первый смартфон с соотношением сторон 18:9

Бюджетный смартфон обладает неплохими характеристиками.

Китайская Meizu анонсировала свой первый смартфон в 2018 году. Новинкой оказался недорогой аппарат под названием Meizu M6S, оснащённый 18:9 дисплеем, хорошим процессором, удобно расположенным сканером отпечатков пальцев и мощным аккумулятором.

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Meizu M6S (mBlu S6) получил цельный металлический корпус с U-образными пластиковыми вставками в стиле флагманских продуктов китайской компании. Лицевая панель устройства имеет полноэкранный дизайн с 5,7" in-cell дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей, соотношением сторон 18:9, яркостью 450 нит и контрастностью 1000:1.

За производительность смартфона отвечает 14-нм чипсет Samsung Exynos 7872 с двумя ядрами Cortex A73 и четырьмя Cortex A53. Он дополняется 3 или 4 Гбайт ОЗУ и 32 или 64 Гбайт флеш-памяти. А большое время автономной работы устройства обеспечивает 3000 мАч аккумулятор с поддержкой 18-Вт быстрой зарядкой, способной всего за 30 минут зарядить его батарею на 52%.

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Meizu M6S оснащается тыльной 16 Мп камерой Samsung с 5-линзовой оптикой с диафрагмой f/2.0, фазовым автофокусом и HDR режимом, разработанным ArcSoft специально для M6S. Фронтальная камера смартфона имеет 8 Мп разрешение, диафрагму f/2.0 и использует алгоритмы ArcSoft для адаптивного режима красоты и улучшения цвета лица. Дактилоскопический сенсор Meizu M6S расположен на его боковой грани, позволяя разблокировать смартфон за 0,2 секунды. Устройство работает под управлением Flyme 6.2 с фирменным движком OneMind.

Meizu M6S появится в продаже 19 января. Смартфон с 3/32 Гбайт памяти получит ценник в 999 юаней ($155), а аппарат с 4/64 Гбайт памяти можно будет приобрести за 1199 юаней ($186).