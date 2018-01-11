ТОП-9 самых странных экспонатов выставки CES 2018

Стриптиз роботов и открывалка для вина по цене iPhone X.

Без откровенной дичи не обходится ни одна технологическая выставка. Казалось бы, технологии должны делать наш мир лучше и упрощать нам жизнь. Но порой им находят весьма необычное применение. Собрали самые странные анонсы выставки потребительской электроники CES 2018 в одном материале.

Подушка безопасности для бедер Helite

Падать никто не любит. Особенно если это грозит переломом шейки бедра или синяком на все “вторые 90“.

Подушка безопасности для бедер 0:00 / 02:16

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Чтобы предупредить такие травмы, компания Helite разработала подушку безопасности для бедер. Она надевается как широкий пояс и в нужный момент срабатывает – резко надувается и не даёт заработать перелом или синяк.

Вроде и полезная штуковина, но смотрится откровенно странно. Хотя если вы учились кататься на коньках, многое бы за неё отдали.

Память HyperX с инфракрасной синхронизацией подсветки

Навороты ради наворотов, но поклонники моддинга корпусов оценят. Модули оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB не просто снабжены цветной подсветкой. В них есть инфракрасные каналы связи, которые позволяют синхронизировать изменение цвета подсветки нескольких модулей.

Память также поддерживает цветовые профили. Их можно настраивать под разные задачи. Польза от этого сомнительная. Но красиво.

Автомат с талонами, на которых печатаются рассказы

Даже электронная очередь – это всё равно очередь, с талонами и долгим ожиданием. Чтобы это время пролетело быстрее, можно книжку почитать.

Но если книжку вы не взяли, автомат Short Story напечатает вам рассказ прямо на талончике. Можно выбрать длину рассказа (в минутах) и наслаждаться чтением.

Что ж, изобретение было бы актуально в России. Только, боюсь, вместо талонов приходилось бы выдавать рулоны.

Носимый кинотеатр Eagle

Домашние кинотеатры – вчерашний день. Компания Eagle предлагает переносной кинотеатр, который можно везде носить с собой.

Решение – очки с OLED-экранами диагональю 0,49 дюйма и разрешением 1280 x 720 точек, закреплённые на накладных наушниках. Картинка получается такой же, как на 80-дюймовом ТВ на расстоянии 3 м.

Казалось бы, можно просто надеть наушники и взять очки виртуальной реальности. Но именно Eagle соединили два устройства в одно. Т – технологии.

ROG-набор для тех, кого напрягают швы между мониторами

Тру-геймеры одним монитором не обходятся – им нужно три, не меньше. Но эти ужасные швы между экранами портят всё впечатление!

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Для геймеров, которые действительно жить не могут с этой проблемой, Asus разработала специальный набор ROG Bezel-free kit. Две панели нужно закрепить между швами монитора под углом 130 градусов. Используя эффект линзы, они проецируют изображение друг на друга. В результате создаётся ощущение бесшовности.

Гаджет – не концепт, а вполне реальное устройство. Купить можно будет в первой половине 2018 года.

Умеют же производители решать проблемы, о которых мы даже не догадывались…

Умное нижнее бельё для управления умным домом

Компания Myant выпустила линейку умного нижнего белья Skiin. Технологичные трусы и бюстгальтеры могут не просто следить за вашим телом, но и управлять функциями умного дома.

Ткань белья содержит датчики, которые отслеживают пульс, температуру, давление, движение, могут определить уровень гидратации и процент жира в организме. Данные с трусов или бюстгальтера отправляются на смартфон, где анализируются и сравниваются с предыдущими показаниями.

Питаются модули от перезаряжаемого аккумулятора. Его можно снять и зарядить от сети.

Что насчёт управления умным домом? Скоро всё обещают реализовать. Например, если бельё поймёт, что вас жарко, то автоматически уменьшит температуру на термостате. А если у вас плохое настроение, включит нужный плейлист в Spotify. В дальнейшем можно будет даже менять сложность игры в зависимости от вашего уровня стресса.

Уже хотите заказать? Четыре пары умных трусов обойдутся в 279 долларов.

Открывалка для вина по цене iPhone X

Автоматический штопор Coravin Model Eleven позволяет открыть вино, не удаляя пробку из бутылки. Длинная игла протыкает пробку, и если вы снимете его, вино будет как нетронутое.

Кроме того, воздух в бутылке на месте вылитого вина заменяется на аргон. Так вино не стареет от контакта с пробкой или с кислородом.

Штопор синхронизируется со смартфоном по Bluetooth. Но не чтобы подсчитать количество выпитого, а чтобы отслеживать собственное состояние: время автономной работы, количество оставшегося газа и др.

В приложении также можно подобрать вино под нужное блюдо, книгу или фильм. Приложение распознает вино из вашей коллекции по фото, так как синхронизируется с винной базой Delectable.

Стоит открывался 999 долларов. В продаже появится осенью, ещё успеете накопить.

Робот Aeolus, который приносит пиво

Робот бармен 0:00 / 01:02

Гуманоид, созданный Aeolus Robotics, призван помочь в повседневных делах. Устройство передвигается на колёсах, может распознавать различные предметы и управляться по дому лучше заправской домохозяйки.

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У робота есть руки, так что он может воспользоваться шваброй, чтобы вымыть пол или собрать разбросанные вещи. А ещё Aeolus можно попросить принести банку пива – он распознаёт голосовые команды и сам находит напиток в холодильнике.

Также робот поймёт, что вы упали, и вызовет помощь. В общем, штука странная, но забавная. Наверное, лет через 10 у каждого такой будет.

Ценник не объявили. Намекнули лишь, что робот обойдётся «дешевле, чем летний отдых для семьи из четырех человек».

Стриптиз роботов

Самое дикое – на сладкое. Устали от колебаний курса биткоина? «Монобровь» iPhone X стала раздражать? Разрядилась любимая Tesla? Забудьте о невзгодах и отправляйтесь посмотреть на откровенный танец роботов – такого вы точно ещё не видели!

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Шоу в рамках CES 2018 устроили в популярном клубе «Сапфир» в Лас-Вегасе. Обычно там выступают живые танцовщицы, но при таком количестве гиков роботы как-то уместнее.

Итак, роботов из Великобритании запрограммировали так, чтобы они повторяли движения стриптизёрш. Вышло довольно технологично – как будто действительно переносишься в бар из будущего.

Только ужасные камеры вместо голов портят вид. Как будто стриптиз показывают под камерой наружного наблюдения.

Владелец клуба говорит, что на такой стриптиз и женщины могут смотреть без чувства неловкости. Правда, роботов-мужчин пока почему-то не завезли.

Кстати, кокетливое нижнее бельё и подвязки позволяют отблагодарить танцовщиц. А вот номера биткоин-кошелька на них почему-то не написали. Хотя могли бы.