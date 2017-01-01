LG показала трех новых роботов-помощников

Компания представила робота-прислугу, робота-носильщика и робота-консультанта.

Южнокорейские разработчики в преддверии Зимних Олимпийских игр 2018 принялись тестировать робота-гида и робота-уборщика, которых отправили в сеульский Международный аэропорт Инчхон. Однако LG вовсе не намерена останавливаться на двух роботизированных машинах и ограничивать себя рамками здания аэропорта. В этом году CES 2018 станет местом дебюта ещё трёх автоматизированных новинок - моделей серии CLOi, к которым относятся упомянутые выше робот-уборщик и робот-гид.

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LG дополнила ассортимент роботизированных помощников роботом-прислугой, роботом-носильщиком и "магазинным" роботом-консультантом. Все три устройства по габаритным размерам будут практически идентичны другим представителям семейства CLOi, отличительной чертой которых являются овальные «глаза» нефритового (оттенок зелёного) цвета.

Робот-прислуга, робот-носильщик и робот-консультант

Основным местом базирования робота-прислуги станут отели, зоны ожидания в аэропортах и предприятия общественного питания. Два выдвижных лотка, которыми оснащается робот-прислуга, могут быть задействованы для доставки напитков/еды, средств гигиены или предметов первой необходимости.

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В обязанности робота-носильщика войдёт встреча гостей в отелях, их регистрация и последующее сопровождение до момента заселения в номер. Кроме того, автоматизированная система сможет принять оплату за проживание, оформить сопроводительную документацию при выписке и, разумеется, помочь с транспортировкой багажа по территории гостиницы.

Робот-консультант предназначается любителям шоппинга, а потому на вооружение его возьмут южнокорейские супермаркеты премиум-класса. В задачи машины будет входить оперативное извещение покупателей о стоимости товара путём сканирования штрих-кода на упаковке, а также формирование индивидуального списка покупок. Робот-консультант подскажет (и даже сопроводит) о месте расположения тех или иных товаров, для чего посетителю супермаркета достаточно будет иметь при себе смартфон со специальным ПО.