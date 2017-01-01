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В ноутбуках HP обнаружили проблемы с батареей

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Компания начала отзыв проблемных ноутбуков.
В ноутбуках HP будут заменять батареи
В ноутбуках HP будут заменять батареи

В ноутбуках HP выявлена проблема в работе батарей, что вынудило компанию инициировать кампанию по замене проблемных компонентов. Причиной тому стали сообщения пользователей о перегреве, расплавлении или обугливании батарейного блока. В трёх случаях был нанесён ущерб имуществу на сумму $4500, а ещё в одном случае пользователь получил ожог руки первой степени.

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В процессе проведенного расследования было обнаружено, что повышенному риску перегрева подвержены аккумуляторы ноутбуков, выпущенные в промежуток времени с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Проблеме подвержены модели ноутбуков HP ProBooks (серий 64x G2 и G3, серий 65x G2 и G3), HPx360 310 G2, HP Envy m6, HP Pavilion x360, HP 11, HP ZBook (17 G3, 17 G4 и Studio G3). Также упоминаются батареи, которые продавались в качестве замены или аксессуара для мобильной рабочей станции HP XBook Studio G4. Пользователям таких устройств рекомендуется активировать безопасный режим батареи и обратиться к сертифицированному специалисту, так как эти батареи не предназначены для замены пользователями.

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Позже компания HP опубликовала заявление, в котором указала, что батареи от одного из поставщиков, используемые в некоторых ноутбуках и рабочих станциях, могут представлять собой угрозу безопасности. Проблема затрагивает около 0,1% от всех проданных систем HP на протяжении последних двух лет. Владельцам ноутбуков HP рекомендуется посетить сайт компании и уточнить, следует ли менять батарею в их устройствах. В случае необходимости, замена батарей будет осуществляться бесплатно.

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Теги: HP, ноутбуки
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