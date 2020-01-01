Что такое календарь майя и как он работает

В 2012 году нас пугали концом календаря майя. А что это за календарь и как им высчитывали время?

Календарь майя - одна из самых сложных и точных систем исчисления времени в истории человечества, где время распределяется в соответствии со знаниями космогонии майя и ее комплексными астрономическими исследованиями.

Где нашли календарь майя

Первые упоминания календаря майя обнаружили в "дрезденском кодексе" - старейшей книге майя, написанной в Америке, начиная с XI или XII века. Кодекс был был заново открыт в городе Дрезден, Германия, отсюда и нынешнее название книги. Он находится в музее Саксонской государственной библиотеки.

Дрезденский кодекс wikimedia

Книга серьезно пострадала от воды во время Второй мировой войны. Страницы изготовлены из амате - раcтения рода фикус. Сама книга высотой 20 см и страницы складываются гармошкой. В разложенном виде кодекс имеет длину 3,7 м. Оно написано в майянских иероглифах и относится к оригинальному тексту около трех или четырех ста лет назад, описывая местную историю и астрономические таблицы. Как и все другие доиспанские книги из Мезоамерики, Дрезденский кодекс состоит из бумаги, сделанной из растертой внутренней коры дикого вида фикуса ( hu'un на языке майя - слово, которое стало семантически эквивалентным слову "книга"). Именно по этой книге был восстановлен календарь майя, а дальнейшие раскопки в Южной Америке лишь подтвердили правдивость кодекса.

Календарь майя возник в результате развития и подъема мезоамериканской культуры, а также из понимания функционирования звезд и сложных математических исследований, характеризующих культуру майя.

Значение календаря майя

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Календарь майя обозначал основу всей социальной, политической и гражданской структуры цивилизации.

В нем была создана организация того времени, в которой майя нуждались для развития своей культуры. Календарь отвечал на священные ритуалы во время урожая и войн, которые поддерживали власть их империи.

Календарь может точно отражать движение планет, затмения, солнечные и лунные циклы, помогая принимать важные решения, касающиеся будущего цивилизации.

Какой календарь был у майя

Календарь майя отличается своей сложностью, поскольку его система состоит из нескольких календарей, которые измеряют периоды времени разной продолжительности.

Это система, работа которой объясняется набором из трех календарей, используемых синхронно:

Цолькин: 260 дней

Хабб: 365 дней

Календарный раунд: 52 года

Майя использовали два циклических календаря, Цолькин и Хааб, меньшей продолжительности, и, кроме того, они разработали календарь с длинным счетом, чтобы отмечать даты в хронологическом порядке по историческим событиям. Давайте теперь посмотрим на различные системы календаря майя и на то, как они работают.

Календарь майя расшифровка

Цолькин

Это священный календарь, соответствующий 260-дневному циклу. В этом календаре нет месяцев, но он состоит из 20 дней, обозначенных графическими изображениями, глифами, отсчитываемых от 1 до 13 циклически.

Этот календарь совпадает с девятью лунными циклами, а также связан с движением солнца, беременностью человека, прохождением зенита и ростом урожая.

Вот как обозначались дни в этом календаре:

Дни в календаре майя

Хааб

Цикл Хааба состоит из 365 дней, измеряющих солнечный год. Этот календарь состоит из 18 месяцев по 20 дней каждый, называемых Uinal, и 5-дневного месяца, называемого Wayeb, которые считались черными днями или днями без имени. По поверью, в эти плохие дни лучше не вставать, потому что вокруг была нечисть.

Первый день каждого месяца отсчитывался от 0, в этом календаре отмечались даты церемоний и религиозный календарь всей общины.

У каждого месяца разные названия, а именно:

Поп (16 июля – 4 августа) Во (5 – 24 августа) Сип (25 августа – 13 сентября) Соц (14 сентября – 3 октября) Сек (4 – 23 октября) Шуль (24 октября – 12 ноября) Йашк’ин (13 ноября – 2 декабря) Моль (3 – 22 декабря) Ч’ен (23 декабря – 11 января) Йаш (12 – 31 января) Сак (1 – 20 февраля) Кех (21 февраля – 12 марта) Мак (13 марта – 1 апреля) К’ан-К’ин (2 – 21 апреля), Муан (22 апреля – 11 мая) Паш (12 – 31 мая) К’айяб (1 – 20 июня) Кумху (21 июня – 10 июля) Вайеб (11 – 15 июля)

Последний месяц был праздничным и в это время майя почитали какое-то из божеств, которое являлось покровителем наступающего года.

Календарный раунд

Календарь майя instagram

Это результат комбинации 260-дневной системы Цолькина и системы Хааба. Два календаря объединены, как имена и дни цолькина, что дает 18 980 уникальных дней, на выполнение которых в общей сложности уходит 52 года.

Это один из наиболее важных циклов, который служит для интерпретации последовательности 52-летних периодов, которые отмечались церемонией Нового Огня, поэтому каждый из этих циклов был эквивалентен 52 кругам Хааб и 73 кругам Цолькин. ... и они считались эквивалентом нового века.

Как пользоваться календарем майя

Календарь майя instagram

У майя было название для каждого периода времени, которое соответствовало их десятичной системе, которая была кратчайшим циклом. Они разработали календарь с длинным счетом, рассчитанный примерно на 1872000 дней.

Это результат сложения самых маленьких циклов для формирования самых длинных периодов. Они распределяются следующим образом:

Кин или солнечный день, который был бы эквивалентен одному дню

Уиналь - эквивалент 20 дней (20 кин)

Тун - эквивалентно 360 дней или 1 год (18 уиналей)

Катун - эквивалентно 20 лет (20 тун или 360 уиналей)

Бактун - эквивалент 394 лет (7200 уиналей, 400 тун или 20 катун)

Пиктун - эквивалентно 7885 лет, после чего шли Калабтун ( 20 пиктунов ), Кинчилбтун (20 калабутнов) и Алаутун (20 кинчилбутунов).

Длинный счет не был повторяющейся системой, как остальные системы. Он записывает дни с начала календаря (11 августа 3114 г. до н.э. по григорианскому календарю).

Этот календарь использовался для записи событий и исторических или выдающихся событий культурной и политической жизни майя.

Какой последний год в календаре майя

Календарь майя instagram

Большинство дат календаря майя являются результатом комбинации систем Цолкин и Хааб, которые вместе образуют Календарное колесо. Он состоит из трех колес или кругов: маленького, среднего и большого.

Наименьший круг содержит 13 чисел, а средний состоит из 20 символов или глифов, которые являются частью системы Тозлкин.

Затем еще одно колесо большего размера, которое обслуживает 18 месяцев из 20 дней и короткий месяц из 5 по системе Хааб.

В некоторых современных представлениях календаря майя три колеса с зацеплением образуют комбинацию из 18 980 различных дней, которые возвращаются в одну и ту же точку, когда самое большое колесо совершает 52 круга. Для этого маленькое колесо и среднее колесо (Тозкин) вращаются по часовой стрелке, а большое колесо вращается против часовой стрелки. Эта система служит для понимания ее действия, с другой стороны, майя не использовали такие шестерни.

Время в календаре майя исполняется циклически, то есть каждые 52 года майя оно начинается заново. Согласно отчетам, которые существуют в самом календаре, он начался между 1 и 11 августа 3114 года до нашей эры и закончились 21 декабря 2012 г. (по нашему эквиваленту григорианского календаря).

Напомним, ранее сообщалось, что цивилизацию майя погубила кукуруза.

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