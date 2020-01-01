Что такое безопасный режим Android и как его отключить?

Давайте узнаем, как убрать безопасный режим на Андроиде и Айфоне.

Что такое Безопасный режим Android

Как убрать безопасный режим на андроиде

Это функция безопасности операционной системы, которая предназначена для защиты вашего телефона в случае обнаружения установки потенциально вредоносного приложения или какого-либо странного поведения, которое может быть вредным как для вашего оборудования, так и для программного обеспечения или даже для вас самих. Помните, что на вашем телефоне хранятся конфиденциальные личные данные, такие как пароли электронной почты, номера кредитных карт и другая важная информация, которая может попасть в чужие руки, если вы не защитите ее должным образом.

Как это работает?

При входе в безопасный режим Android временно деактивирует все приложения, которые вы установили с момента первой активации телефона, и загружает только те, которые предопределены системой. Поэтому, когда Android запускается в безопасном режиме, у вас нет доступа к WhatsApp, Facebook, Instagram или любому другому приложению, которое не было включено в вашу операционную систему с самого начала. В некотором смысле это как если бы вы сбросили настройки телефона до заводских. Таким образом, Android гарантирует, что все активированные приложения проверены и не представляют угрозы для вашей системы.

Когда активируется безопасный режим Android?

Android может перейти в безопасный режим при обнаружении любой потенциальной угрозы или высокого риска нестабильности системы.

Если вы устанавливаете небезопасное приложение извне в Play Store

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Например, если вы загружаете файл apk с сомнительного веб-сайта или кто-то другой отправляет его вам через Bluetooth. Пиратские apk- файлы часто модифицируются для включения вредоносного содержимого, такого как трояны, спам или другие вредоносные программы, которые могут нанести вред вашему телефону и украсть ваши данные. Если Android обнаружит какое-либо из этих приложений, он активирует безопасный режим, чтобы попытаться предотвратить их запуск.

Если ваша операционная система обнаруживает вирус или другое вредоносное ПО

Компьютерные вирусы и вредоносное ПО в целом представляют серьезную угрозу целостности вашей операционной системы и являются одной из основных причин, по которым Android может запускаться в безопасном режиме для защиты ваших файлов и вашего телефона. Чтобы этого не произошло, старайтесь всегда обновлять антивирус и подключайте устройство только к защищенным сетям.

Если у вас возникли проблемы с обновлением операционной системы

Возможно, у вас возникла проблема с подключением при загрузке файлов обновления Android, или, может быть, у одного из них есть критическая проблема с целостностью. Это может быть вызвано стуком в телефоне, ошибкой в программном обеспечении или просто случайностью. В этом случае перезапуск Android в безопасном режиме может помочь вам сбросить настройки системы, исправить ошибку и снова выполнить безопасное обновление.

Включить безопасный режим на Android

Чтобы запустить безопасный режим на Android, если ваша версия более поздняя, чем 7.0 Nougat, все, что вам нужно, это выполнить следующие шаги:

Нажмите и удерживайте кнопку питания на телефоне, пока на экране не появятся параметры выключения и перезапуска.

Как убрать безопасный режим на телефоне

Когда у вас есть эти параметры перед вами, нажмите и удерживайте параметр «Завершение работы», пока не появится всплывающее окно. Как убрать безопасный режим

Нажмите «ОК» в этом всплывающем окне, и ваш телефон перезагрузится в безопасном режиме.

Как убрать безопасный режим

Безопасный режим Android

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Возможно, вы случайно активировали безопасный режим и теперь хотите его отключить. Чтобы отключить безопасный режим на Android, вам просто нужно выполнить следующие шаги:

В безопасном режиме нажмите и удерживайте кнопку питания на телефоне, пока на экране не появятся параметры выключения и перезапуска.

Нажмите опцию перезапуска, как при обычном перезапуске устройства. После перезапуска устройство выйдет из безопасного режима и загрузит вашу операционную систему в обычном режиме.

Можно ли перезагрузить Android в безопасном режиме?

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Да. Если вы находитесь в безопасном режиме Android и хотите, чтобы после перезагрузки ваша операционная система продолжала оставаться в безопасном режиме, вам просто нужно выполнить те же действия, которые необходимы для ее активации:

Нажмите и удерживайте кнопку питания на телефоне, пока на экране не появятся параметры выключения и перезапуска.

Когда у вас есть эти параметры перед вами, нажмите и удерживайте параметр «Завершение работы», пока не появится всплывающее окно.

Нажмите «ОК» в этом всплывающем окне, и ваш телефон перезагрузится в безопасном режиме.

Как включить и убрать безопасный режим на Айфоне

Чтобы активировать этот режим, вам необходимо выполнить следующие действия:

Для начала вам придется выключить iPhone.

Когда аппарат полностью выключен, следующее, что нужно сделать, это нажать кнопку «Power».

После включения iPhone вам придется нажимать клавишу «Уменьшение громкости», пока на экране не появится логотип «Apple».

Когда телефон запустится, он будет работать в безопасном режиме. Таким образом будут устранены те настройки или действия, которые вызывали проблемы на вашем телефоне.

Если вы уже активировали эту функцию на своем мобильном телефоне и хотите отключить их, вам нужно будет выполнить следующие действия:

Первым делом необходимо перезагрузить iPhone. Таким образом смартфон снова запустится нормально, если неисправность уже была устранена.

Другой способ перезагрузить мобильный - одновременно нажать клавиши «Питание» и «Пуск» . Здесь оборудование перезапустится в обычном режиме и будет готово к работе.

В случае, если после перезапуска телефон все еще находится в безопасном режиме, необходимо будет проверить пакеты cydia, возможно, какое-то расширение создает какую-то проблему. В таком случае вам придется устранить ошибку, а затем перезагрузить iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Android можно взломать при помощи холодильника.

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