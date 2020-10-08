Как настроить смарт-часы: Подробности

Когда умные часы стали полезны для обычных людей, их настройка - не такая обычная задача, как соединение с телефоном и звонок на него.

На первый взгляд настройка нового устройства может показаться несложной задачей, но люди часто упускают из виду некоторые инструменты, которые потенциально могут сделать носимые устройства более полезными. От рекомендуемых настроек до приложений, которые стоит загрузить: вот пошаговое руководство, на что следует обратить внимание при настройке нового носимого устройства.

Как настроить смарт-часы

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Эту часть вы, наверное, уже знаете. Когда мы покупаем умные часы, одна из первых деталей, которые мы должны принять во внимание, - это используемая операционная система. Во многих случаях бренды выбирают Wear OS, операционную систему, разработанную Google для этих устройств. Если это так, то процесс действительно прост, поскольку настройка не займет у нас слишком много времени. Для этого нам нужно будет использовать приложение Wear OS на телефоне.

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После загрузки приложения нам нужно активировать Bluetooth на обоих устройствах, а в приложении Wear OS нажмите кнопку «Начать настройку». Затем нам нужно будет только выполнить шаги, показанные на экране, чтобы два устройства были подключены. На экране появится сообщение «Подключено», чтобы мы знали, что это уже произошло.

Включите часы, подключите их к телефону и следуйте инструкциям на экране. Если вы настраиваете устройство на Android Wear, проверьте, есть ли у компании-производителя собственное приложение.

Например, такие есть у Huawei, Xiaomi и других компаний. Они часто предлагают более настраиваемые циферблаты, а также такие инструменты, как фонарик, компас, измерение пульса и прочее.

После завершения установки вы найдете обычную версию носимой ОС со множеством предустановленных приложений.

Сначала настройте домашний экран. Выберите фон, циферблаты и стрелки, которые вам подходят, и добавьте виджеты, чтобы отображать такие вещи, как прогресс вашей ежедневной активности, прогноз погоды, встречи в календаре и многое другое, в зависимости от ОС.

Для Android Wear вам, возможно, придется загрузить дополнительные скины, чтобы получить больше возможностей.

Как подключить китайские умные часы к Android

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Может у вас часы на Android попроще, которые вы взяли на АлиЭкспресс, и они никак не хотят присылать уведомления с телефона?

Установите Watch Droid Phone. Это приложение помогает подключить ваши умные часы на Android к телефону, чтобы получать уведомления от приложений, управлять музыкой, отправлять файлы с телефона на умные часы и многое другое. Для этого нужно загрузить приложение как для часов, так и для телефона.

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После того, как два приложения будут загружены, откройте приложение на телефоне. В нем указаны шаги, которые необходимо выполнить для подключения телефона к китайским умным часам. Таким образом, за несколько шагов мы сможем синхронизировать эти два устройства простым способом, что позволит вам в полной мере использовать эти часы.

Остальное зависит от того, есть ли у ваших часов поддержка СИМ-карты. Можно настроить звонки прямо с часов, а можно просто сделать напоминание, когда идет звонок на телефон.

Как подключить китайский фитнес-браслет к Android

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Может у вас фитнес-браслет? Это тоже легко решить. Для Android есть универсальный способ, который решает проблему уведомлений в китайских браслетах. Smart wear - одно из приложений, которое можно бесплатно загрузить в магазине Google Play.

Сначала вас попросят зарегистрироваться, но этот пункт можно спокойно пропустить. Далее просят ввести вес, рост и возраст, а также разрешить доступ. Нажимаем везде ОК.

Привязать умные часы можно как по Bluetooth, так и по QR-коду.

Когда брасле обнаружится, делаем синхронизацию. После того, как устройство привязано, настраиваем экран, уведомления и прочее.

Все, ваш браслет привязан к телефону.

Мобильные платежи

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В дополнение к очевидным вещам, таким как выстраивание ежедневных будильников в очередь и выбор уведомлений, которые можно разрешить на часах, вам также следует настроить мобильные платежи.

Будь то Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay или Garmin Pay, бесконтактные платежи - это не просто удобство - они могут быть полезны, когда вы путешествуете налегке или у вас заняты руки.

Обычно вам нужно установить карту по умолчанию для использования на часах, поэтому обязательно выберите свою основную учетную запись.

Некоторые часы имеют возможность отображения QR-кода от AliPay, но в Украине этот способ не действует.

Уточните свои ответы на сообщения

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Большинство экранов умных часов имеют ширину от 38 мм до 44 мм, что едва ли достаточно, чтобы с комфортом читать уведомления, не говоря уже о том, чтобы печатать сообщения. Вот почему большинство этих устройств предлагают альтернативные методы ввода, включая стандартные ответы, диктовку и распознавание почерка.

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Лучше всего установить быстрый ответ, который кратко объясняет, что вы видели сообщение, и ответите позже. Конечно, вы можете использовать параметры по умолчанию, которые обычно представляют собой варианты «Да», «Нет» и «Сейчас не могу говорить». Они безличны, но адекватны. Вы можете создать что-то более человечное, например «Привет, я видел ваше сообщение, отвечу позже» для Apple Watch.

Если вы не можете использовать руки, зачитайте свой ответ. Распознавание голоса Apple и Google в большинстве случаев является точным, хотя это действительно помогает, если вы говорите четко. Тем не менее, они еще недостаточно хороши, чтобы быть вашим основным выбором для ввода.

Подключите наушники и подготовьте музыку

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Большинство новейших умных часов могут передавать музыку в потоковом режиме на Bluetooth-наушники, что упрощает работу без телефона. Вам следует заранее сохранить свой список воспроизведения на часах, чтобы вы могли слушать музыку без подключения к Интернету, поскольку это предотвратит разрядку батареи.

Для Apple Watch, Android Wear и Samsung Gear вы можете синхронизировать списки воспроизведения через приложения Apple Music, Play Music и Spotify соответственно, в то время как Fitbit требует более утомительной настройки, включающей либо учетную запись Pandora Premium, либо подключение к вашему ноутбуку.

Установите фитнес-цели и напоминания

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Скорее всего, ваши часы поставляются с предустановленной ежедневной целью по шагам, но те, кто более внимательно относится к своей физической форме, захотят настроить свою ежедневную цель.

Будь то сожженные калории, пройденное расстояние или пройденные шаги, установка целей активности прямо при получении умных часов - лучший способ не сбиться с пути.

Обычно вы делаете это через приложение-компаньон на своем смартфоне, где вы также можете установить частоту напоминаний, чтобы попытаться достичь своих целей.

Установите наиболее часто используемые сторонние приложения

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Если вы заядлый бегун или предпочитаете путешествовать, вы обнаружите, что в ваших любимых сервисах уже есть приложение для ваших часов.

Фитнес-инструменты, такие как Runkeeper, Strava и MapMyRun, работают с Apple Watch, Android Wear и Samsung Gear и интегрируются с другими основными носителями для фитнеса.

У таких гигантов, как Uber и Lyft, есть приложения для Apple Watch, Android Wear и Fitbit OS, в то время как Uber также работает на Samsung Tizen OS.

Вам также понравятся такие возможности для заметок, как Evernote и Todoist для Apple Watch и Android Wear, а также Yelp, который доступен на всех платформах, кроме Android Wear.

Постоянным путешественникам следует искать приложения для авиакомпаний - наличие билета на запястье означает на одну вещь меньше, на которую нужно обращать внимание в хаосе безопасности аэропорта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как настроить звук в ноутбуке.