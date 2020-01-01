Самым старым однояйцевым близнецам в мире исполнилось 107 лет

Сестры родились в 1913 году.

Согласно сообщениям новостей, две сестры в Японии были объявлены самыми старыми однояйцевыми близнецами в мире, в возрасте 107 лет.

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Сестры, Умено Сумияма и Коме Кодама, родились 5 ноября 1913 года, то есть им было 107 лет и 300 с лишним дней, по данным Associated Press. Это побило предыдущий рекорд для старейших однояйцевых близнецов в мире, принадлежавший Кин Нарита и Джин Кани, также из Японии, которым было 107 лет и 175 дней, сообщает AP. (Кин Нарита умер в 2000 году в возрасте 107 лет, а Джин Кани умерла годом позже в 108 лет.)

Сумияма и Кодама были признаны самыми старыми близнецами в мире в понедельник (20 сентября) Книгой рекордов Гиннесса. В заявлении организации говорится, что в настоящее время сестры проживают в разных местах, и персонал по уходу на дому вручил им сертификаты .

По данным AP, они родились на острове Сёдосима в Японии в многодетной семье с 11 детьми. После начальной школы Кодама переехал в Кюсю на юге Японии, чтобы работать горничной, а Сумияма осталась на острове. Пара редко виделась в течение десятилетий, пока им не исполнилось 70 лет, когда они воссоединились и начали вместе совершать паломничество.

Умено Сумияма (слева) и Коме Кодама (справа) получают сертификаты Книги рекордов Гиннессса guinnessworldrecords.com

По данным Национального института здоровья (NIH), продолжительность жизни человека зависит от генетики, окружающей среды и образа жизни. Ученые изучали долгожителей (людей, которые доживают до 100 лет) и “сверхдолгожителей“ (людей, которые доживают до 110 лет и старше), чтобы лучше понять факторы, способствующие долгой продолжительности жизни.

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Некоторые ученые предполагают, что факторы образа жизни, в том числе диета и упражнения, играют важную роль в первые 80 лет жизни, после чего генетические факторы становятся все более важными в поддержании здоровья человека с возрастом, согласно NIH.

Генетические варианты, которые связаны с более продолжительной продолжительностью жизни, включают варианты в генах ABO, CDKN2B, APOE и SH2B3. Было обнаружено, что эти варианты чаще встречаются у долгожителей, чем у людей со средней продолжительностью жизни.

Другое недавнее исследование показало, что у долгожителей могут быть особые кишечные бактерии, которые помогают предотвратить инфекции.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым старым из ныне живущих людей является Кане Танака из Фукуока, Япония, которому сейчас 118 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что умерла женщина, которая всего 13 дней была самой старой в мире.