Найден неожиданный загрязнитель океана микропластиком

Морской канат может ежегодно добавлять в океан миллиарды микропластика.

Согласно новому исследованию, перетяжка каната на морских судах может привести к тому, что миллиарды фрагментов микропластика будут попадать в океан каждый год.

Исследование, проведенное Международным отделом исследования морского мусора Университета Плимута, является первым исследованием того, что канат может стать источником микропластического загрязнения морской среды.

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Он сравнил различные синтетические канаты, обычно используемые в морской индустрии, но различающиеся по возрасту, поверхности износа и материалу, чтобы оценить количество и характеристики микропластиков, производимых во время их использования.

Это было достигнуто путем моделирования, как в лабораторных, так и в полевых экспериментах, перетягивания каната, которое обычно выполняется на борту морских судов, таких как рыбацкие лодки.

Результаты показывают, что новые канаты и канаты годичной давности могут выбрасывать в океан около 20 фрагментов микропластика на каждый пройденный метр.

Однако по мере того, как веревка стареет, она может выделять значительно больше фрагментов - веревки двухлетней давности теряют в среднем около 720 фрагментов на метр, а веревки 10-летней давности выделяют более 760 фрагментов на метр.

В статье для журнала Science of the Total Environment , исследователи говорят, что при рыбалке длина веревки, используемой во время каждой выборки, может достигать 220 м в зависимости от типа судна и глубины океана.

Однако, исходя из скромных 50 м каната, вытягиваемого с лодки, они подсчитали, что каждый раз, когда тянут новый канат, он может высвободить от 700 до 2000 кусочков микропластика. Использованная веревка могла высвободить до 40 000 фрагментов.

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По их оценкам, с более чем 4500 активными рыболовными судами в Великобритании, это может привести к тому, что ежегодно в океан может попадать от 326 миллионов до 17 миллиардов кусочков микропластика только с британского флота.

Научный сотрудник д-р Имоджен Нэппер, руководившая исследованием, сказала: “Эти оценки были рассчитаны после подъема груза весом 2,5 кг. Однако при большинстве морских операций будут перевозиться гораздо более тяжелые грузы, что приведет к большему трению и потенциально большему количеству фрагментов. потребность в стандартах по техническому обслуживанию, замене и переработке канатов в морской отрасли. Тем не менее, это также показывает важность постоянных инноваций в конструкции синтетических канатов с конкретной целью сокращения выбросов микропластика“.

Университет Плимута первым обратил внимание на глобальную проблему морского микропластика, получив в 2019 году Юбилейную премию королевы.

Предыдущее исследование, проведенное совместно с инициативой “Вылов рыбы в обмен на мусор“, показало, что коммерческие рыбаки хорошо осведомлены о том, что морской мусор может нанести долговременный ущерб их уловам и отрасли в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что для защиты окружающей среды создан саморазрушающийся пластик.