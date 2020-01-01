Меркурий вплотную приблизился к Луне

Наблюдать космический поцелуй довольно трудно.

Крошечная планета Меркурий ночью (8 сентября) вплотную приблизилась к полумесяцу в вечернем небе, но эту пару было трудно наблюдать.

Меркурий и Луна были чуть выше западного горизонта на закате, а это значит, что у вас не было много времени, чтобы наблюдать Меркурий, прежде чем он тоже опустится за горизонт. Хотя планета находится в небе до заката, увидеть ее в ярком солнечном свете сложно.

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Согласно сайту наблюдения за небом In-The-Sky.org, Меркурий и Луна достигли соединения, что означает, что они имели одну и ту же небесную долготу при близком сближении в 23:18 г. по Киеву. Пара находилась в небе близко друг к другу весь вечер, но увидеть Меркурий можно было в бинокль или телескоп.

Поскольку Меркурий находится так близко к горизонту после захода солнца, его трудно или невозможно наблюдать с северных широт. По данным NASA, планету следует наблюдать в средних северных широтах и ​​южнее. Чем ближе вы к экватору, тем лучше будет обзор, так как после захода солнца планета будет оставаться в небе дольше.

Если вы не смогли обнаружить Меркурий, возможно, вам больше повезет в поисках Венеры, которая ярко светит к югу (слева) от Меркурия и находится выше в небе.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна оказалась моложе, чем считалось.