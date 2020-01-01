Луна оказалась моложе, чем считалось

Луна немного моложе, чем считали ученые, если быть точнее, примерно на 85 миллионов лет.

В новом исследовании ученые из Немецкого аэрокосмического центра обнаружили, что Луна не только когда-то имела массивный, огненный магматический океан, но образовалась позже, чем предполагали ученые.

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Миллиарды лет назад протопланета размером с Марс врезалась в молодую Землю, и среди обломков и космического мусора образовалось новое скалистое тело - наша Луна. В этой новой работе исследователи реконструировали график формирования луны. В то время как ученые ранее думали, что это лунообразующее столкновение произошло 4,51 миллиарда лет назад, новая работа привела к рождению Луны всего 4,425 миллиарда лет назад.

Чтобы определить эту 85-миллионную ошибку в возрасте Луны, команда использовала математические модели для расчета состава Луны во времени. Основываясь на идее, что Луна имела массивный магматический океан, исследователи рассчитали, как минералы, образовавшиеся при охлаждении магмы, со временем менялись. Следуя временной шкале магматического океана, ученые смогли проследить путь обратно к формированию Луны.

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"Сравнивая измеренный состав лунных пород с предсказанным составом магматического океана из нашей модели, мы смогли проследить эволюцию океана до его начальной точки, времени, когда образовалась Луна", - говорит соавтор работы Сабрина Швингер, исследователь из Немецкого аэрокосмического центра.

Эти результаты, которые показывают, что Луна образовалась 4,425 миллиарда лет назад, согласуются с предыдущими исследованиями, которые связывали образование Луны с образованием металлического ядра Земли.

"Впервые возраст Луны может быть напрямую связан с событием, произошедшим в самом конце формирования Земли, а именно с образованием ядра", - добавляет Торстен Кляйн, профессор Института планетологии в Университете Мюнстера в Германии.

Эти результаты были описаны в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Напомним, ранее сообщалось, что асимметричность Луне придало столкновение в прошлом.