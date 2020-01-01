Видео дня: Яркий метеор пролетел над Ла-Маншем

Метеор погрузился в атмосферу на "довольно высокой скорости и под довольно малым углом".

По сообщению BBC, в воскресенье в ночном небе над Ла-Маншем на несколько секунд был замечен метеор. Это было снято камерой благотворительной организации, которая занимается спасательными операциями в воздухе в регионе Нормандского острова, и опубликовано на их странице в Facebook.

Джим Роу из UK Fireball Alliance оценил метеор размером с горсть камней. Он также сказал, что, вероятно, это был кусок астероида или кометы, вошедший в атмосферу на "довольно высокой скорости и под довольно малым углом". И метеор, вероятно, взорвался, когда "давление атмосферы стало слишком сильным".

Метеоры - это небольшие небесные объекты, которые с большой скоростью входят в атмосферу Земли и начинают гореть из-за аэродинамического нагрева. В большинстве случаев метеоры сгорают во время этого процесса, но те, которые выживают во время путешествия и оказываются на поверхности Земли, называются метеоритами. Часто метеориты собираются из-за их неземного происхождения, но они имеют большее значение с научной точки зрения, поскольку они открывают окно в происхождение Солнечной системы.

В июле этого года более крупный метеор пролетел по небу Норвегии ночью и послал ударные волны, разбившие окна . Но большинство метеоров не являются шумными. Они часто сгорают в атмосфере без особого внимания. По оценкам, на планету ежедневно приходит около 17 метеоров , большинство из которых падают в необитаемые районы.

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Благодаря уникальности камер сейчас обнаруживается больше метеоров. Тот же метеор был замечен судоходной компанией, расположенной через Ла-Манш в Саутгемптоне, которая также поделилась своим снимком на YouTube.

С годами сканирование неба стало областью интереса для любителей, которые устанавливали камеры, снимающие изображения неба и сообщающие о наблюдениях телам, отслеживающим метеоры.

В то время как эти более мелкие метеоры могут быть безвредными, более крупные метеоры определенно могут означать гибель для человеческой цивилизации, точно так же, как они сделали для динозавров миллионы лет назад. НАСА планирует сканировать небо на предмет потенциально разрушительных объектов, используя свой телескоп Surveyor Telescope, сближающийся с Землей . В настоящее время разрабатывается телескоп для обнаружения астероидов, запуск которого запланирован на 2026 год.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Лондона испугал яркий метеор.