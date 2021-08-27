95% поверхности океана станут непригодными для жизни

Согласно исследованию, опубликованному в четверг, к концу столетия изменится до 95 процентов поверхности океана Земли, если человечество не возьмет под контроль свои выбросы углерода.

Климат поверхности океана, определяемый температурой поверхностной воды, кислотностью и концентрацией минерала арагонита, который многие морские животные используют для формирования костей и раковин, поддерживает подавляющее большинство морской жизни.

Мировые моря поглотили около трети всех выбросов углерода, образовавшихся после промышленной революции.

Но с учетом того, что уровни CO 2 в атмосфере увеличиваются с беспрецедентной скоростью, по крайней мере, за три миллиона лет, есть опасения, что климат поверхности океана может стать менее благоприятным для обитающих в нем видов.

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Исследователи из США хотели выяснить, какое влияние углеродное загрязнение уже оказывает на поверхность океана с середины 18 века. Они также прогнозировали влияние выбросов до 2100 года.

Для этого они смоделировали климат мирового океана для трех периодов времени: начало 19 века (1795-1834); конец 20 века (1965-2004); и конец 21 века (2065-2014 гг.).

Затем они прогнали модели по двум сценариям выбросов. Первый - известный как RCP4.5 - предусматривает пик выбросов парниковых газов к 2050 году, за которым последует медленное снижение в течение оставшейся части столетия.

Второй сценарий - RCP8.5 - представляет собой подход "как обычно", при котором выбросы продолжат расти в течение следующих 80 лет.

В статье в журнале Nature Scientific Reports исследователи обнаружили, что в соответствии со сценарием RCP4.5 36 процентов состояния поверхности океана, присутствовавшего на протяжении 20-го века, вероятно, исчезнут к 2100 году.

В сценарии с высокими выбросами эта цифра возрастает до 95 процентов.

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Команда также обнаружила, что, хотя климат поверхности океана практически не изменился в течение 20 века, к 2100 году до 82 процентов поверхности океана могут столкнуться с климатом, невиданным в недавней истории.

К ним относятся более горячие и кислые моря, содержащие меньше минералов, жизненно важных для развития морской флоры и фауны.

Ведущий автор исследования Кэти Лоттерхос из Центра морских наук Северо-Восточного университета заявила, что изменение состава океана из-за загрязнения углеродом, вероятно, повлияет на все виды на поверхности.

"Виды, которые плохо приспособлены к исчезающему климату, должны будут адаптироваться к другим условиям", - сказала она AFP. "Климат, в котором температура и химический состав воды являются обычными сегодня, будет редкостью или отсутствовать в будущем".

Хотя поверхностные виды до сих пор могли перемещаться, чтобы избежать аномально теплых или кислых областей океана, исследование, проведенное в четверг, предполагает, что в будущем их возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и подкисления.

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"Уже сейчас многие морские виды сместили свои ареалы в ответ на более теплые воды", - сказала Лоттерхос. "Сообщества видов, обитающих в одном районе, будут продолжать быстро меняться в течение ближайших десятилетий".

Она сказала, что правительствам необходимо следить за будущим изменением привычек морских поверхностных видов.

Но в конечном итоге мировым океанам необходимо прекратить выбросы, вызывающие их нагревание и подкисление .

"Без (выбросов) смягчения последствий новые и исчезающие климатические условия на поверхности моря будут широко распространены по всему миру к 2100 году", - добавила Лоттерхос.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.