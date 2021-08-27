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95% поверхности океана станут непригодными для жизни

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Согласно исследованию, опубликованному в четверг, к концу столетия изменится до 95 процентов поверхности океана Земли, если человечество не возьмет под контроль свои выбросы углерода.
Поверхность океана может сильно измениться
Поверхность океана может сильно измениться
pixabay

Климат поверхности океана, определяемый температурой поверхностной воды, кислотностью и концентрацией минерала арагонита, который многие морские животные используют для формирования костей и раковин, поддерживает подавляющее большинство морской жизни.

Мировые моря поглотили около трети всех выбросов углерода, образовавшихся после промышленной революции.

Но с учетом того, что уровни CO 2 в атмосфере увеличиваются с беспрецедентной скоростью, по крайней мере, за три миллиона лет, есть опасения, что климат поверхности океана может стать менее благоприятным для обитающих в нем видов.

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Исследователи из США хотели выяснить, какое влияние углеродное загрязнение уже оказывает на поверхность океана с середины 18 века. Они также прогнозировали влияние выбросов до 2100 года.

Для этого они смоделировали климат мирового океана для трех периодов времени: начало 19 века (1795-1834); конец 20 века (1965-2004); и конец 21 века (2065-2014 гг.).

Затем они прогнали модели по двум сценариям выбросов. Первый - известный как RCP4.5 - предусматривает пик выбросов парниковых газов к 2050 году, за которым последует медленное снижение в течение оставшейся части столетия.

Второй сценарий - RCP8.5 - представляет собой подход "как обычно", при котором выбросы продолжат расти в течение следующих 80 лет.

В статье в журнале Nature Scientific Reports исследователи обнаружили, что в соответствии со сценарием RCP4.5 36 процентов состояния поверхности океана, присутствовавшего на протяжении 20-го века, вероятно, исчезнут к 2100 году.

В сценарии с высокими выбросами эта цифра возрастает до 95 процентов.

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Команда также обнаружила, что, хотя климат поверхности океана практически не изменился в течение 20 века, к 2100 году до 82 процентов поверхности океана могут столкнуться с климатом, невиданным в недавней истории.

К ним относятся более горячие и кислые моря, содержащие меньше минералов, жизненно важных для развития морской флоры и фауны.

Ведущий автор исследования Кэти Лоттерхос из Центра морских наук Северо-Восточного университета заявила, что изменение состава океана из-за загрязнения углеродом, вероятно, повлияет на все виды на поверхности.

"Виды, которые плохо приспособлены к исчезающему климату, должны будут адаптироваться к другим условиям", - сказала она AFP. "Климат, в котором температура и химический состав воды являются обычными сегодня, будет редкостью или отсутствовать в будущем".

Хотя поверхностные виды до сих пор могли перемещаться, чтобы избежать аномально теплых или кислых областей океана, исследование, проведенное в четверг, предполагает, что в будущем их возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и подкисления.

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"Уже сейчас многие морские виды сместили свои ареалы в ответ на более теплые воды", - сказала Лоттерхос. "Сообщества видов, обитающих в одном районе, будут продолжать быстро меняться в течение ближайших десятилетий".

Она сказала, что правительствам необходимо следить за будущим изменением привычек морских поверхностных видов.

Но в конечном итоге мировым океанам необходимо прекратить выбросы, вызывающие их нагревание и подкисление .

"Без (выбросов) смягчения последствий новые и исчезающие климатические условия на поверхности моря будут широко распространены по всему миру к 2100 году", - добавила Лоттерхос.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.

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Теги: климат, океан
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