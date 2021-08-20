В августовском небе можно увидеть Голубую Луну

Ее можно увидеть 22 августа.

В это воскресенье (22 августа) пройдет августовское полнолуние и, кроме того, это будет Голубая Луна.

Вообще-то "Голубой Луной" называется второе полнолуние, которое происходит в течение календарного месяца. Но полнолуние 22 августа - единственное полнолуние в этом месяце. Итак, как мы можем назвать это Голубой Луной?

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Тем не менее, это действительно Голубая Луна - но только если мы будем следовать тому, что сейчас является несколько неясным правилом. Фактически, это было первоначальное определение полнолуния как "синего".

Еще в июльском номере журнала Sky & Telescope за 1943 год в колонке вопросов и ответов была ссылка на термин "Голубая Луна". Необычный термин был процитирован из копии издания 1937 года ныне несуществующего Альманаха фермеров штата Мэн.

На странице альманаха за август 1937 года было дано календарное значение термина "Голубая Луна".

В этом объяснении говорится, что "обычно полнолуние происходит 12 раз в год, по три раза в каждый сезон". Иногда, однако, наступает год, когда будет 13 полных лун, а не обычных 12. В альманахе пояснение продолжалось:

"Это считалось очень прискорбным обстоятельством ... и нарушало регулярную организацию церковных праздников. По этой причине 13 стало считаться несчастливым числом".

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И с этим дополнительным полнолунием это также означало, что в одном из четырех сезонов в этом году будет четыре полнолуния вместо обычных трех. Когда в конкретный сезон четыре полнолуния, третье, по-видимому, называлось Голубой Луной, так что четвертое и последнее можно по-прежнему называть "поздней луной".

Итак, по старому "правилу альманаха штата Мэн" на лето 2021 года у нас четыре полнолуния: 24 июня, 23 июля, 22 августа и 20 сентября (сентябрь считался летним месяцем). Третье полнолуние - Голубая Луна согласно первоначальному набору правил вниз по Альманаху фермеров штата Мэн - наступает в воскресенье, когда луна официально становится полной в 15:02 по Киеву.

И не ждите, что Луна засияет голубоватым оттенком. Хотя в прошлом и были очень необычные атмосферные обстоятельства, из-за которых Луна (и Солнце) казалась голубоватой из-за попадания в атмосферу антропогенных аэрозолей, таких как вулканический пепел и пыль (после извержения вулкана Кракатау в августе 1883 г. ) или переносимой по воздуху сажи от лесных пожаров (например, на западе Канады в сентябре 1950 г.). Но в последние дни или недели не произошло ничего необычного, поэтому Луна в эти выходные должна выглядеть примерно так, как мы привыкли ее видеть.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле началось полное лунное затмение.